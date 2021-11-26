На Житомирщині планують виготовляти органічний одяг

Компанія з Данії планує розгорнути в Україні виробництво одягу із органічної аргентинської вовни та бавовни. Для виробництва обрали Житомирську область.

Голова Житомирської ОДА у своїх соцмережах розповів, що мовиться про данську компанію, створену понад 100 років тому, яка є сімейним бізнесом вже четвертого покоління власників.

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Виробництво органічного одягу

Компанія спеціалізується на виробництві органічного одягу для країн ЄС та має свої представництва на території Данії, Литви та Білорусі.

За словами Бунечка, компанія прагне започаткувати на території Житомирщини виробництво одягу з використанням потужностей швейних підприємств області. Наразі інвестор розглянув можливості виробничих майданчиків у Житомирі, Черняхові та Малині.

Основний формат співпраці, який передбачає інвестор – це довгостроковий договір із використанням давальницької сировини та максимальним залученням професійних кадрів, які матимуть відповідну підготовку,

– розповів Віталій Бунечко.

Як компанія створює органічний одяг

Пряжа, яка використовується для виготовлення одягу, це вовна породи овець меринос, що постачається з Аргентини. Вироби компанії складаються з 100% органічної вовни, 100% органічної бавовни або 95% органічної бавовни й 5% еластану.

Публікація Віталія Бунечка:

Сьогодні мав зустріч із потенційним інвестором, який має наміри розвинути новий напрям органічної смартспеціалізації Житомирщини!

Данська компанія, створена понад 100 років тому, яка є сімейним бізнесом вже четвертого покоління власників, спеціалізується на виробництві органічного одягу для країн ЄС та має свої представництва на території Данії, Литви та Білорусі.

Більшість людей вже розуміються на тому, що таке органічна їжа. А от що ж таке органічний одяг? Щоб предмет одягу можна було назвати органічним, він повинен бути виготовлений з натуральних органічних матеріалів, таких як шерсть або бавовна. Існує перелік критеріїв, яких необхідно дотримуватись при вирощуванні органічної сировини. Наприклад, не дозволяється використовувати пестициди при вирощуванні бавовни, а при виробництві вовни робиться акцент на благополуччя та правильне харчування овець.

Перш за все, компанія прагне започаткувати на території нашої області виробництво безпосередньо одягу, із використанням потужностей, які наявні у швейних підприємствах Житомирщини. Адже за словами данських представників, нині компанія зростає ледь не на 40-45% в рік і потребує розширення своїх можливостей.