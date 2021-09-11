"Живи органічно": у львівському дитсадку облаштували теплицю – чому це важливо

Представники організації Ecoterra встановили теплицю у дитячому садку №106 у Львові. Це здійснили у межах ініціативи "Живи органічно", яка реалізується вже другий рік поспіль.

Останніми роками побутує думка, що майбутнє аграрного сектору за міськими теплицями. Зважаючи на технічний прогрес, вирощування овочів і фруктів стає значно продуктивнішим. Ба більше, він є доволі пізнавальним, душевним та таким, що надається для відтворення.

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Головна мета екологічної кампанії – розвивати міське городництво. В Ecoterra підкреслюють, що проєкт покликаний зближувати дітей зі здоровим харчування. Члени організації прагнуть поділитися з вихованцями своєю любов'ю до органічної продукції.

Ідея полягала у тому, щоб встановити теплицю на території садочку і посадити там різноманітні рослини. Ми допомагали б вихователям у догляданні, а дітки спостерігали б,

– розповіла президент львівської міської громадської організації Ecoterra Наталія Чоловська.

Про теплицю

Так, на території дитсадку облаштували теплицю, відкриті грядки та компостер. Там вирощують огірки, томати, перець, гарбузи, капусту, руколу, салат, базилік, м'яту, лохину та смородину.

Органічні відходи (окрім кісток, м'яса, хліба й молочних продуктів) беруть з кухні садка й поміщають їх у спеціальний контейнер, який переробляє відходи. В результаті отримують чудовий гумус для удобрення.

У дитсадку вирощують органічні фрукти та овочі / Фото Ірини Роговик та Наталії Чоловської

Зауважують, що проєктом зацікавилися й інші заклади дошкільної освіти. Однак ключова складність масштабування ініціативи полягає у відсутності необхідного фінансування.

Повний текст публікації PLATO:

Все частіше можна почути, що саме за міськими теплицями майбутнє аграрного сектору. З часом технології роблять процес вирощування овочів і фруктів у містах ще більш продуктивним

Та поза тим цей процес ще й дуже пізнавальний, душевний та такий, що надається для відтворення.

Другий рік наші друзі Ecoterra реалізовують проєкт "Живи органічно" – на території дитячого садка №106 у Львові встановили теплицю, облаштували декілька відкритих грядок і компостер.

Огірки, томати, перці та навіть кавуни вирощують з метою поділитися з вихованцями своєю любов'ю до органічної продукції. І роблять це так майстерно, що хочеться про цей досвід розповідати далі.

Дізнавайтеся більше про міське городництво та інші природоорієнтовані ідеї з "Каталогу зелених рішень" за посиланням https://vse.ee/zeleni_idei

Каталог розроблено за підтримки Львівська міська рада у межах конкурсу "Зробимо Львів кращим!" (Творимо місто разом)