Зміна клімату найсильніше вдарить по 5 областях України, – дослідження
Джерело:Green Deal
Дослідження Світового банку показало, що зміна клімату вдарить по Україні не рівномірно. Так, є 5 регіонів, які від цього постраждають найбільше.
Дослідження за ініціативи Міністерства екології проводив Світовий банк, який визначав вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України. У дослідженні вивчали два різні сценарії.
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Які регіони постраждають найбільше
Сценарії, які вивчалися, передбачають глобальне підвищення температури до 2100 року відповідно на 2,4 градуса (при боротьбі з викидами вуглецю) і на 4,3 градуса (без достатніх заходів такої боротьби).
Згідно з дослідженням, найбільших втрат від змін клімату зазнають 5 українських областей:
- Черкаська,
- Херсонська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Вінницька.
Відповідно до другого сценарію, аналітики передбачають зниження врожайності в Україні ячменю, кукурудзи та соняшника у 2030 – 2050 роках на 10 – 30% до рівня 2010 року.
Найбільші втрати доходів домогосподарств та найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільськогосподарського виробництва прогнозується в Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях,
– мовиться в дослідженні.