Зручно, але непереспективно: чи правда, що віддалена робота зменшує шанси на кар'єрне зростання

За півтора року пандемії багато людей полюбили працювати у віддаленому режимі – як через зручність, так і через те, що це позитивно впливає на власну продуктивність. Втім, є декілька факторів, через які вид роботи – в офісному режимі або віддалено – може впливати на ймовірність кар'єрного зростання.

Домашня обстановка пропонує чимало приводів відволіктися, але вона ж дає колишнім офісним працівникам можливість, якої раніше у них не було: працювати за зачиненими дверима, без колег і керівництва поруч.

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Продуктивність не означає підвищення

Багато досліджень доводять, що віддалена робота зазвичай позитивно впливає на продуктивність працівників. Втім, серед керівництва існує думка, що "покинутий без нагляду" працівник дозволяє собі розслаблятися й стає менш продуктивним.

Водночас співробітники, які працюють в офісі, традиційно вважалися основною силою компанії. Буцімто коли вся команда перебуває разом, це підвищує її спільну продуктивність.

У 2015 року дослідницька команда зі Стенфордського університету проаналізувала дані китайських співробітників, які працюють в офісі і віддалено. Співробітники, які працювали віддалено, виявилися на 13% більше продуктивними, але отримували на 50% менше підвищень.

Натомість дослідження Ultimate Software за 2019 рік говорить про абсолютно протилежне. Згідно з його даними, 75% вилучених співробітників відзначили, що роботодавець посприяв в їхньому кар'єрному зростанні. Серед офісних працівників про те ж заявили лише 65%.

Імовірно, такі розбіжності в даних пояснюються різницею корпоративних культур:

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