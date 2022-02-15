У Бельгії співробітники зможуть перейти на чотириденний робочий тиждень

Бельгійським співробітникам дозволили звертатися до своїх роботодавців з проханням про перехід на чотириденний робочий тиждень. Ба більше, мовиться про повне збереження зарплати у разі переведення.

Так, компанії та працівники отримають більше свободи у питанні організації свого робочого графіку. До прикладу, нове правило дасть змогу простіше влаштовувати вечірню та нічну зміну – без попереднього узгодження з профспілками.

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Чим мотивоване рішення

Передовсім, уряд прагне реформувати систему праці в країні. За даними Eurostat, станом на третій квартал 2021 року:

лише 71 бельгієць зі 100 віком від 20 до 64 років є працевлаштованим;

у ЄС цей показник становить 73 особи зі 100;

у Нідерландах та Німеччині – різниця сягає 10%.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія заявила, що протестує чотириденний формат роботи. Пілотний проєкт стартує у червні 2022 року, а його тривалість становитиме 6 місяців. Нововведення, у межах якого працівники зможуть працювати 32 години на тиждень зі збереженням зарплати та пільг, підтримали близько 30 компаній.