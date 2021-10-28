Білл Гейтс інвестував у бренд Neutral Foods, що виробляє екологічно чисте молоко

Компанія Neutral Foods, яка виготовляє екологічно чисте молоко, залучила інвестиції від Breakthrough Energy Ventures Білла Гейтса. Виробник співпрацює з заводами задля скорочення викидів вуглецю.

Головна мета компанії – просувати низьковуглецеві рішення у молочному тваринництві. Так, екологічно чисте молоко постачається з ферм, де застосовують методи скорочення викидів вуглецю.

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Про бренд

У компанії переконані, що популяризація екологічно чистого молока має першочергову важливість. Саме цей продукт є у холодильнику більшості людей. На упаковці Neutral розташоване гасло: "Це молоко бореться зі зміною клімату". Крім того, воно не містить: ГМО, токсичних пестицидів, гормонів та антибіотиків.

Сьогодні на молочні продукти припадає 3% усіх глобальних викидів. Це більше, ніж продукує увесь авіаційний сектор.

Компанія працювала з дослідниками, щоб вивчити вуглецевий слід молочних продуктів. Враховувалися наступні показники:

добрива, що використовуються для вирощування кормів для великої рогатої худоби;

метан в коров'ячій відрижці та гної;

електроенергія, що використовується на фермі;

викиди від вантажівок (які доставляють молоко) та заводів;

вплив коробок з-під молока.

Раніше Neutral Foods випробовувала суміші, багаті на дубильні речовини, які полюбляють їсти корови. Наразі компанія працює над установкою нової системи управління гноєм, висадкою дерев та спеціальними добавками з морських водоростей для кормів.

Виробництво екологічно чистого молока – важлива віха. Однак на цьому компанія не зупиняється. Згодом Neutral Foods планує представити інші продукти з нульовим рівнем викидів.