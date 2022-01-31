Більше, ніж нам потрібно: художник готує перфоманс, аби закликати до свідомого споживання

У Києві запускають важливий соціальний проєкт під назвою "Що далі?". Він покликаний привернути увагу до проблеми надмірного споживання та нераціонального використання ресурсів.

Мовиться про артперформанс у межах Ukrainian Fashion Week. Він відбудеться 3 лютого о 17.30 у Мистецькому арсеналі. Організатори проєкту – український художник Михайло Деяк, фонд "РЯД" та галеристка Ліка Співаковська.

Важливо Цвинтар одягу: у чилійській пустелі накопичуються тонни викинутих речей

Автори проєкту усвідомлюють, що висвітлювати проблему безпосередньо на тижні моди – завдання не з простих, але воно є надважливим. "Ми робимо ємне повідомлення, яке не залишає нікого байдужим. На це здатне лише мистецтво!, – говорить кураторка проєкту Ліка Співаківська.

Немає часу зволікати

Безперечно, індустрія моди робить вагомий внесок у кліматичні зміни. За підрахунками ООН, галузь щороку виробляє більше викидів вуглекислого газу, ніж усі міжнародні рейси та морські перевезення вкупі. Саме тому світові бренди докладають максимум зусиль, аби змінити ситуацію – відмовляються від хутра, виготовляють одяг з перероблених матеріалів, використовують екологічні барвники тощо.

Однак наступний крок має зробити кожен з нас, адже надмірне споживання – одна з найгостріших проблем сьогодення. Кількість одягу, який регулярно потрапляє на звалища, справді вражає. Як відомо, починати потрібно із себе, тоді ми маємо шанс врятувати довкілля, що перебуває на межі екологічної катастрофи.

Задум автора

Митець Михайло Деяк широко відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Він входить до рейтингів найперспективніших та найдорожчих художників з України. Цього разу він підготує для глядачів соціальний перформанс, аби продемонструвати масштаби небезпеки. Мета Михайла – спонукати людей до роздумів, які, в перспективі, послужать шляхом до вирішення проблеми.

Так, його витвір являтиме собою величезну інсталяцію із речей. Кожен охочий відвідувач зможе взаємодіяти з об'єктом – залізти прямо в купу одягу та зрозуміти, що вона значно більша за розміри людини. Як, власне, і проблема, винуватцями якої є ми самі.

Ключові меседжі роботи:

"Too much" – більше, ніж нам потрібно;

"What's next?" – що ж далі?

Глядач відчує, що одягу дуже багато, жахнеться від масштабу. Велика кольорова мальовнича пляма точно приверне до себе увагу,

– зауважує художник.

Фонд "РЯД" (Речі, які допомагають) займається збором зайвого одягу. Спеціальні бокси встановлюють в офісах та громадських місцях. Представники ініціативи сортують одяг та передають нужденним.