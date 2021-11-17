Борис Джонсон позитивно оцінив результати кліматичного саміту ООН
Джерело:The Guardian
Британський прем'єр Борис Джонсон висловився щодо підсумків кліматичного саміту ООН COP26. Він оцінив результати саміту на "понад 6 з 10" та зауважив кілька позитивних підсумків.
Водночас прем'єр-міністр Великої Британії висловив розчарування через позицію Китаю та Індії, які виступили проти угоди щодо відмови від вугілля.
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Результати кліматичного саміту
Досягнута угода – великий крок уперед. Ми отримали першу у світі міжнародну угоду, в якій йдеться про необхідність скорочувати використання вугілля,
– наголосив Борис Джонсон.
Він також зауважив великий успіх у досягненні дорожньої карти щодо того, як скоротити темпи глобального потепління до показника +1,5 градуса за Цельсієм.
Втім, він занепокоєний позицією "окремих країн", які не готові були їхати на саміт з метою досягнення глобальних амбіцій щодо захисту екології.
"Ми можемо лобіювати, ми можемо підбадьорювати, ми можемо заохочувати, але ми не можемо змусити суверенні держави робити те, чого вони не хочуть робити", – підкреслив глава британського уряду.
Питання вугілля на кліматичному саміті
- Раніше саме пункт про вугілля викликав найбільші суперечки серед учасників конференції. Так, спочатку планувалося, що в угоді буде зазначено необхідність відмовлятися від використання вугілля.
- Проте Індія та Китай виступили проти. У підсумку формулювання пом'якшили: у документі йдеться про "поступове скорочення" використання цього енергоресурсу.