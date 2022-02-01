Італійський бренд Dolce&Gabbana припинить використовувати хутро в усіх своїх колекціях. Натомість дизайнери активніше застосовуватимуть екоматеріали.

Про рішення мовиться у спільній заяві з асоціацією із захисту прав тварин Humane Society International. Воно набирає чинності з поточного року.

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Бачення бренду

У компанії переконані, що індустрія моди відіграє вагому роль у соціальній відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати.

Dolce & Gabbana прагне більш стійкого майбутнього, в якому використання хутра тварин є неможливим,

– сказав співробітник групи зі зв'язків з громадськістю та маркетингу Феделі Усаї.

Відтепер одяг та аксесуари вироблятимуть з екохутра. При цьому, компанія і надалі співпрацюватиме з майстрами, які створювали хутряні вироби, щоб зберегти робочі місця.

Заважимо, Dolce&Gabbana не єдина компанія, яка прагне зменшити негативний вплив на довкілля та залучити нових клієнтів, а саме – прогресивну молодь. Чимало брендів вже виступили з відповідними заявами. Так, від натурального хутра зобов'язалися відмовитися: Armani, Valentino, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Moncler, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, DKNY, Jean Paul Gaultier та Alexander McQueen.