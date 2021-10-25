Наразі компанія не оголосила дату свого IPO. Попередньо, вона розміститься на біржі Nasdaq під тікером BIRD.

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За квартал, що закінчився 30 вересня, компанія готується зафіксувати:

чистий збиток у розмірі від 15 до 18 мільйонів доларів, у порівнянні з 7 мільйонами доларів роком раніше;

виторг у розмірі від 61 до 62,5 мільйона доларів, у порівнянні з 47,2 мільйона доларів роком раніше.

Про компанію

Allbirds заснована у 2015 році. Здебільшого компанія продавала свої екотовари через Інтернет. Наразі Allbirds має лише 27 магазинів, однак компанія заявила, що в майбутньому планує активніше "просуватися до торгових центрів і вуличних фасадів".

Характеристики екокросівок