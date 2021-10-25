Наразі компанія не оголосила дату свого IPO. Попередньо, вона розміститься на біржі Nasdaq під тікером BIRD.
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За квартал, що закінчився 30 вересня, компанія готується зафіксувати:
- чистий збиток у розмірі від 15 до 18 мільйонів доларів, у порівнянні з 7 мільйонами доларів роком раніше;
- виторг у розмірі від 61 до 62,5 мільйона доларів, у порівнянні з 47,2 мільйона доларів роком раніше.
Про компанію
Allbirds заснована у 2015 році. Здебільшого компанія продавала свої екотовари через Інтернет. Наразі Allbirds має лише 27 магазинів, однак компанія заявила, що в майбутньому планує активніше "просуватися до торгових центрів і вуличних фасадів".
Характеристики екокросівок
- підошва виготовлена з запатентованої піни низької щільності, відтак кросівки є надлегкими;
- устілки зроблені з вовни мериноса, яка вбирає вологу і мінімізує запах;
- шнурки складаються з перероблених пластикових пляшок;
- їх можна носити без шкарпеток;
- деякі моделі є водонепроникними;
- підходять для занять спортом, прогулянок по місту та інших цілей;
- вартість стартує від 95 доларів.