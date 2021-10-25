Пока компания не объявила дату своего IPO. Предварительно, она разместится на бирже Nasdaq под тикером BIRD.
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За квартал, закончившийся 30 сентября, компания готовится зафиксировать:
- чистый убыток в размере от 15 до 18 миллионов долларов, по сравнению с 7 миллионами долларов годом ранее;
- выручку в размере от 61 до 62,5 миллиона долларов, по сравнению с 47,2 миллиона долларов годом ранее.
О компании
Allbirds создана в 2015 году. В основном компания продавала свои экотовары через Интернет. Сейчас Allbirds имеет лишь 27 магазинов, однако компания заявила, что в будущем планирует активнее "продвигаться к торговым центрам и уличным фасадам".
Характеристики экокросовок
- подошва изготовлена из запатентованной пены низкой плотности, поэтому кроссовки являются сверхлегкими;
- стельки сделаны из шерсти мериноса, которая впитывает влагу и минимизирует запах;
- шнурки состоят из переработанных пластиковых бутылок;
- их можно носить без носков;
- некоторые модели являются водонепроницаемыми;
- подходят для занятий спортом, прогулок по городу и других целей;
- стоимость стартует от 95 долларов.