Пока компания не объявила дату своего IPO. Предварительно, она разместится на бирже Nasdaq под тикером BIRD.

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За квартал, закончившийся 30 сентября, компания готовится зафиксировать:

чистый убыток в размере от 15 до 18 миллионов долларов, по сравнению с 7 миллионами долларов годом ранее;

выручку в размере от 61 до 62,5 миллиона долларов, по сравнению с 47,2 миллиона долларов годом ранее.

О компании

Allbirds создана в 2015 году. В основном компания продавала свои экотовары через Интернет. Сейчас Allbirds имеет лишь 27 магазинов, однако компания заявила, что в будущем планирует активнее "продвигаться к торговым центрам и уличным фасадам".

Характеристики экокросовок