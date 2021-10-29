У Британії супермаркет безплатно віддаватиме продукти, в яких закінчується термін придатності

Британська мережа супермаркетів Iceland Foods запускає акцію, спрямовану на скорочення кількості відходів. Так, магазин безплатно віддаватиме онлайн-покупцям товари, замовлені у день, коли завершується термін їхньої придатності.

Ініціатива "Безплатно в останній день" охопить хліб, випічку, свіжі продукти, солодощі, кулінарію тощо. Вона дозволить надати клієнтам понад 1,3 мільйона товарів на рік, загальна сума яких складатиме 500 000 фунтів стерлінгів.

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Процес замовлення онлайн для покупців є незмінним. Система автоматично визначатиме продукти, термін придатності яких закінчується і не стягуватиме плату за них.

Деталі

Спершу Iceland Foods протестувала рішення у 40 своїх точках. Покупцям роздали понад 17 000 найменувань товарів, відтак вони заощадили в середньому 1,58 фунта стерлінгів на замовлення. Відтепер акція діє в кожному з 1 000 магазинів.

У мережі відзначають, що скорочення харчових відходів – одне з пріоритетних завдань, покликане знизити вплив на навколишнє середовище.

Ми знаємо, що термін придатності відіграє велику роль у створенні надлишків харчових продуктів, тому нам необхідно знайти інноваційний спосіб боротьби з цим у наших магазинах та на онлайн-майданчиках,

– підкреслює керуючий директор Iceland Foods Річард Вокер.

До слова, ініціатива дозволить подбати не лише про довкілля, а й про клієнтів: "Ціна є ключовим фактором для багатьох наших покупців, тож ми пропонуємо їм скоротити щотижневі рахунки за покупки", – додають в Iceland Foods.