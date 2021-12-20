У Британії влаштували різдвяний парад тракторів

У Банбері, що у Великій Британії, перед Різдвом відбувся традиційний святковий парад тракторів. Забіг, який відбувся вже вшосте поспіль, зібрав 50 тисяч фунтів стерлінгів для місцевого госпісу Кетрін Хаус.

Організаторка параду Дженні Стенкамп розповіла, що трактористи доклали неймовірних зусиль, щоб прикрасити свої транспортні засоби.

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Благодійний парад

У події загалом взяли участь близько 100 учасників. Вона розпочалась на фермі "Спрінг Хілл" у Барфорд-Сент-Майкл. А далі учасників зустріли радісні глядачі ще в низці міст:

Південний Ньюінгтон,

Мілкомб,

Блокхем,

Мілтон,

Аддербері,

Айнхо,

Кліфтон,

Деддінгтон,

Хемптон.



Парад різдвяних тракторів / Фото ВВС

Перед тим, як колона поїде, я чекаю на старті, тому повз мене проходить багато тракторів. Ти просто вражений тим, що вони придумують щороку. Це абсолютно неймовірно,

– розповіла організаторка Дженні Стенкамп.



Різдвяний парад тракторів у Британії / Фото ВВС

Резюмуючи, організаторка наголосила, що демонструвати свої трактори та приваблювати людей до чогось дійсно веселого, одночасно збираючи гроші на справді добру справу – це приємно для всіх.



Різдвяний парад тракторів у Банбері / Фото ВВС