На Буковині відкрили нову екологічну стежку

У Чернівецькій області відкрили новий екологічний маршрут. Туристична локація дозволить пізнати неповторну флору та фауну Буковинського краю.

Екостежка з'явилася на території Сокирянського лісового господарства. Її довжина становить 1,2 кілометра.

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Що відомо про стежку

Вздовж всього пішохідного маршруту встановили:

зони відпочинку;

годівниці для птахів та тварин;

лісові розсадники;

інформаційні стенди про фауну і флору.

Відтепер мандрівники зможуть не лише приємно відпочити на лоні природи, а й дізнатися усе про рослини й тварин Буковини.

Нова екостежка на Буковині / Фото Чернівецької облдержадміністрації

Держпідприємство "Сокирянське лісове господарство" розташованt на території Кельменецького та Сокирянського адміністративних районів Чернівецької області – в басейні річки Дністер. Лісгосп підпорядковується Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства, а останнє – Державному агентству лісових ресурсів України.