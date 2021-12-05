У Черкаській області створили новий ботанічний заказник
Джерело:Укрінформ
На Черкащині екоактивісти прагнуть захистити рідкісну червонокнижну квітку. Так, у Катеринопільській громаді створили ботанічний заказник "Дзензіри".
Ініціатором створення простору стало управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації. Екопропозицію підтримали депутати.
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Чому це важливо
Мета ініціативи – врятувати рідкісні первоцвіти, які занесені до Червоної книги. Мовиться про рябчиків малих або "дзензірів", як їх називають місцеві мешканці.
Раніше квіткою були услані місцеві луки, а зараз трапляються лише поодинокі острівки. Один такий є у нас у громаді,
– повідомив голова селищної ради Катеринополя Володимир Коваленко.
Для простору, що покликаний вберегти рідкісну квітку від зникнення, виділили 18 гектарів землі. Заказник розташований між Катеринополем та селом Шостакове в долині річки Гнилий Тікич. На його території заборонять випас худоби, сінокосіння та оранку.
Про квітку
- багаторічна рослина родини лілійних;
- в Україні існує 8 видів рябчика;
- 4 з них – рябчик шаховий, руський, гірський та малий – занесені до Червоної книги;
- цвіте у квітні – травні, а плодоносить – у червні;
- розмножується насінням та цибулинами.