Водночас засновниця проєкту "Місто добра" наголошує, що центр не є готелем або санаторієм. Ті, хто сюди потрапили, отримують нові навичка, а найважливіше – навчаються піклуватися дітьми та допомагати іншим.

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Як створили центр

Марта Левченко розповіла, що перші мами, які потрапляли у кризовий центр, не мали де жити або тікали з домівок. У декотрих могли забрати дітей через відсутність світла в хаті чи дитячого ліжечка.

Ми створили центр, щоб не допустити, аби діти потрапили в інтернат чи дитбудинок. Аби вони не росли в ізоляції, як часто це бувало з їхніми матерями. Ми придумали такий стаціонар, де з мамами працюватимуть медики, психологи,

– підкреслила благодійниця.

Вона зазначає, що багато мам і самі виросли в дитячих будинках, тож не знають моделі поведінки "матір – дитина". Тож їх і самих потрібно навчати правильно купати та годувати дитину, ба навіть її любити – читати казки, обіймати.

Хто є підопічними центру

Благодійниця розповідає, що більшість мам центру страждали від домашнього насильства – їх били, над ними знущались. Були й ті, що терпіли десятки років.

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"Коли ми починали працювати з травмами мам – то мало говорили про домашнє насильство. У селах взагалі не підіймали цю тему, допоки не бачили розбитих вікон, не чули криків", – зазначає Марта Левченко.

Вона також підкреслила, що певного терміну, який жінки проводять у центрі немає – бо всі жінки різні. Так, мамі з переламаними ребрами та вибитими зубами потрібен один термін, тій, яка лише вчиться читати – інший.

Їй потрібно пройти шкільну програму, лікуватись та працювати з психологами. Мамі, яка має дві вищі освіти – ще інший. Їй треба, наприклад, лише допомогти знайти роботу,

– розповіла засновниця проєкту.

У "Місті добра" кожна жінка має свій план розвитку, який складають з психологами. Має свого наставника та курси, які хоче відвідувати. Наставником є успішна жінка у тій сфері, де хоче розвиватись мама.

Центр "Місто добра": дивіться фото