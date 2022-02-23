Шеф-кухар відзначає, що останнім часом численні "експерти" від здорового харчування розповідають про те, що молоко пити не можна. Мовляв, це неприродній для людини продукт, вживання якого не несе жодної користі, та навіть гірше – шкодить нашому організму.

Зверніть увагу Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса

Та наукові дослідження показують, що для більшості людей молоко є надкорисним продуктом, який допомагає у боротьбі з багатьма проблемами. Тож Євген Клопотенко назвав беззаперечні переваги молока.

Корисні речовини, що містить молоко

Схоже, що коров'яче молоко – то справжній дар богів, бо містить у своєму складі масу корисних для організму людини речовин:

Білки : казеїн та сироваточний білок, до складу яких входять амінокислоти лейцин та валін;

: казеїн та сироваточний білок, до складу яких входять амінокислоти лейцин та валін; Жири;

Вітаміни : А, D, В1, B2, B12;

: А, D, В1, B2, B12; Мінерали : калій, кальцій, фосфор, селен та цинк;

: калій, кальцій, фосфор, селен та цинк; Омега-3 кислоти.

Слід зазначити, що деякі з перелічених вітамінів та мінералів є незамінними для людини, але через харчові звички та специфіку дієт часто недоотримуються нашим організмом. Тож регулярне вживання коров'ячого молока – простий і легкий шлях для вирішення цього питання.

Цікаво Фірмова рецептура: секрети виробництва морозива у МакДональдз

Молоко допомагає боротися з ожирінням і діабетом

Люди, що страждають від ожиріння, мають підвищені ризики розвитку діабету другого типу. Приділити увагу цьому питанню важливо ще в дитячому віці. Аналіз багатьох досліджень показав, що діти, які регулярно вживали коров'яче молоко, мали менше проблем з ожирінням, ніж ті, які вживали його в маленьких кількостях.

Такий ефект пов'язаний з тим, що в молоці міститься багато білку, який відіграє важливу роль під час перерозподілу енергії в організмі та дозволяє спалити зайвий жир. Окрім того, амінокислоти, що є в молоці, беруть активну участь у синтезі білків у м'язах людини.

Особливо уважно до цих фактів слід поставитись тим, хто дотримується здорового харчування з метою зниження та контролю ваги. Адже люди, в раціоні яких присутнє молоко, мають значно нижчий шанс захворіти на діабет другого типу.



Молоко допомагає боротися з ожирінням / Фото Balastores

Користь молока для кісток

Хочете мати міцні кістки – пийте молоко. Дані досліджень свідчать про те, що вживання молока та будь-яких молочних продуктів дуже важливе для росту кісток у дитинстві та збереженні їх міцності в зрілому віці.

Білок, кальцій та мікроелементи, на які багате молоко, позитивно впливають на мінеральну структуру кісток при їх формуванні, тож впевнено можна сказати, що молоко дуже корисне для дітей.

Деякі інші наукові роботи вказують на можливе зменшення ризику переломів у людей похилого віку, але це питання потребує додаткового вивчення.

До слова Кулінарні експерти з Ізраїлю не змогли відрізнити лабораторне м'ясо від звичайного

Вплив молока на хвороби серця

Існує такий міф, що вживання жирного молока може призвести до суттєвого збільшення "поганого" холестерину. Та це не більше ніж міф.

Численні дослідження щодо цього свідчать про хибність такого твердження й навіть вказують на зворотній зв'язок між серцево-судинними хворобами та вживанням молока. Виявилось, що ті, хто постійно вживає молоко мають менше шансів отримати інсульт чи ішемічну хворобу серця.

Чи можуть рослинні аналоги замінити натульне молоко

Тут треба зазначити, що багато чого залежить від якості рослинної сировини та тих добавок, які додають у рослинне молоко. Бо іноді, для збільшення калорійності продукту в нього просто додають цукор, або його замінники, що взагалі ставить під сумніви користь такого напою.

Слід також сказати, що серед всіх рослинних аналогів лише соєве молоко приблизно наближається до коров’ячого за кількістю білку.

Крім того, результати порівняльних досліджень дали підставу національним агенціям з харчування Данії та Швеції не рекомендувати напої на рослинній основі як повноцінну заміну натурального молока. Здається, цим фактам можна довіряти.



Чи може рослинне молоко замінити натуральне / Фото Getty Images

Як щодо нетерпимості лактози

Для початку Євген Клопотенко радить звернутися до гастроентеролога чи дієтолога, щоб точно встановити діагноз. Адже на лактозну непереносимість страждає лиш невеличка частка людей.

Та багато хто самостійно діагностує непереносимість, посилаючись на помилкові відчуття, часто плутаючи їх з симптомами інших хвороб кишкового тракту.

У будь-якому разі існує спеціальне безлактозне молоко, яке за своїм мінеральним складом та корисними властивостями нічим не відрізняється від звичайного.