Оригінальну прикрасу з трояндами-масками можна зробити легко та весело.

Маски вже стали нашим постійним аксесуаром. Та як і усі речі, вони мають властивість зношуватися. Не викидайте старі тканинні маски – ви можете перетворити їх на щось цікаве.

DIY-автори Джон Кеннеді та Сандра Гутьєрес впевнені, що цього Геловіну можна похизуватися оригінальною прикрасою.

Цей вінок можна створити з непотрібних масок / Фото Сандра Гутьєрес

Що знадобиться для виробу

Маски – тканинні або продезінфіковані одноразові.

Пов’язка на голову.

Акрилова або аерозольна фарба.

Клейовий пістолет.

Ножиці.

Підготовка до творчості

У першу чергу використані маски треба продезінфікувати. З тканинними масками все доволі просто – їх можна кинути в прання разом з одягом. А от одноразові маски вимагають ретельнішого очищення – на ворсинках маски можуть залишатися віруси, які несуть загрозу здоров’ю.

Щоб продезінфікувати такі маски, повісьте їх на вулицю на тиждень – за цей час шкідливі часточки встигнуть загинути. Після цього треба ретельно обробити маски дезінфікувальним спреєм.

Продезінфікуйте маски перед творчістю / Фото Unsplash

Повторно надягати їх вже не можна – вони все одно можуть бути небезпечними. Та для гарного трояндового вінка ці маски стануть ідеальним матеріалом.

Як створити прикрасу

Обережно відділіть гумки від маски, щоб тканина не пошкодилася. Розгладьте складки на масці, щоб у вас вийшла плоска прямокутна форма.

Почніть формувати тканинну троянду з боку дроту на масці. Зробіть невеликий затиск на дроті та закручуйте маску, щоб утворилась невелика подоба квітки.

Як сформувати основу для троянди / Фото Сандра Гутьєрес

Нижню частину маски обгорніть навколо першої половини троянди – так квітка виглядатиме більшою. За бажанням можна зробити невеликі складки на краєчках, щоб тканинна троянда виглядала реалістичніше.

Коли квітка буде сформована, оберніть одну з гумок навколо неї та закріпіть, щоб виріб не розпався.

Розфарбуйте квіти фарбою, як вам подобається. Можна зробити однотонні троянди, а можна поекспериментувати, змішуючи різні кольори на квітах. Гумки з масок також можна пофарбувати в зелений – вони стануть імпровізованими стеблами, які огортають троянди.

Прикріпіть квіти на пов’язку гарячим клеєм. Якщо ви використовуєте пов’язку з еластичної тканини, гарячий клей може просочитися на іншу сторону. Щоб не обпекти пальці, покладіть пов’язку на робочу поверхню, перш ніж приклеїти до неї квіти.

Як може виглядати ваша прикраса / Фото Сандра Гутьєрес

Як ще можна використати троянди-маски З тканинних квітів можна зробити букети, які доповнять ваш інтер’єр, чи прикріпити їх до святкового одягу, щоб доповнити образ на Геловін. Не бійтеся експериментувати – результат вашої роботи може вас здивувати.

Які квіти можна зробити з непотрібної маски: дивіться відео