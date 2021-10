Оригинальное украшение с розами-масками можно сделать легко и весело.

Маски стали нашим постоянным аксессуаром. Но как и все вещи, они обладают свойством изнашиваться. Не выбрасывайте старые тканевые маски – вы можете превратить их в что-нибудь интересное.

DIY-авторы Джон Кеннеди и Сандра Гутьерес уверены, что в этот Хэллоуин можно похвастаться оригинальным украшением.

Что такое DIY

DIY ("do it yourself" – "сделай это сам") – культура обучения полезным навыкам своими руками. DIY учит людей создавать полезные или оригинальные вещи своими руками – не только для конечного результата, но и для удовлетворения процессом.



Этот венок можно создать из ненужных масок / Фото Сандра Гутьерес

Что понадобится для изделия

Маски – тканевые или продезинфицированные одноразовые.

Повязка на голову.

Акриловая или аэрозольная краска.

Клеевой пистолет.

Ножницы.

Подготовка к творчеству

В первую очередь использованные маски нужно продезинфицировать. С тканевыми масками все просто – их можно бросить в стирку вместе с одеждой. А вот одноразовые маски требуют более тщательной очистки – на ворсинках маски могут оставаться вирусы, которые несут угрозу здоровью.

Чтобы продезинфицировать такие маски, повесьте их на улицу на неделю – за это время вредные дольки успеют погибнуть. После этого нужно тщательно обработать маски дезинфицирующим спреем.



Продезинфицируйте маски перед творчеством / Фото Unsplash

Повторно надевать их нельзя – они все равно могут быть опасными. Но для хорошего розового венка эти маски станут идеальным материалом.

Как создать украшение

Аккуратно отделите резинки от маски, чтобы ткань не повредилась. Разгладьте складки на маске, чтобы у вас получилась плоская прямоугольная форма.

Начните формировать тканевую розу со стороны проволоки на маске. Сделайте небольшой зажим на проволоке и закручивайте маску, чтобы образовалось небольшое подобие цветка.



Как сформировать основу для розы / Фото Сандра Гутьерес

Нижнюю часть маски оберните вокруг первой половины розы – так цветок будет выглядеть больше. По желанию можно сделать небольшие складки на краешках, чтобы тканевая роза выглядела более реалистично.

Когда цветок будет сформирован, оберните одну из резинок вокруг него и закрепите, чтобы изделие не распалось.

Раскрасьте цветы краской, как вам нравится. Можно сделать однотонные розы, а можно поэкспериментировать, смешивая разные цвета на цветах. Резинки из масок также можно покрасить в зеленый – они станут импровизированными стеблями, окутывающими розы.

Прикрепите цветы на повязку горячим клеем. Если вы используете повязку из эластичной ткани, горячий клей может просочиться на другую сторону. Чтобы не обжечь пальцы, положите повязку на рабочую поверхность, прежде чем приклеить к ней цветы.



Как может выглядеть ваше украшение / Фото Сандра Гутьерес

Как еще можно использовать розы-маски

Из тканевых цветов можно сделать букеты, которые дополнят ваш интерьер, или прикрепить их к праздничной одежде, чтобы дополнить образ Хеллоуина. Не бойтесь экспериментировать – результат вашей работы может вас удивить.

Какие цветы можно сделать из ненужной маски?