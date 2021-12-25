2021-й вже добігає кінця, тож згадаймо, чим цей рік відзначився у сфері екології. Детальніше про важливі екоініціативи України та світу розповідаємо у матеріалі.

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Боротьба зі зміною клімату та екологічними злочинами

Дослідники Корнелльського університету встановили, що зміна клімату здебільшого викликана діяльністю людей. Саме тому світова спільнота мусить об'єднуватися й докладати максимум зусиль, аби змінити ситуацію.

Цього року Україна приєдналася до Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану Global Methane Pledge. Головна мета – зниження негативного впливу викидів на довкілля. Декарбонізація економіки – важливий орієнтир в економічному розвитку України на наступне десятиліття. Відтак передбачається розробка відповідної стратегії у таких галузях:

видобуток й транспортування викопних палив;

сільське господарство;

управління відходами.

Безумовно, однією з найважливіших подій року став головний кліматичний саміт COP26 (конференція ООН зі зміни клімату). Цьогоріч він пройшов у Глазго, Шотландія.

Основним досягненням стала нова угода – Кліматичний пакт Глазго. Документ узгодили усі 197 країн-учасників. Так, це перша серйозна домовленість глобальної дипломатії щодо боротьби зі зміною клімату. Нагадаємо, основу цьому забезпечила Паризька угода 2015 року.

Зміна клімат / Фото University of Exeter

Глобальні екологічні проблеми знаходять відображення й у мистецтві. До прикладу, вуличний художник з Угорщини створив мурал, що привертає увагу до кліматичної кризи, в Індонезії із зібраного пластику побудували музей, а американський фотограф зібрав 200 оголених людей на березі Мертвого моря. В Україні свідому позицію висловили й школярі. Вони взяли участь у Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами Waste Management School Recycling. Мета – підвищити екосвідомість громадян. Не залишилися осторонь й світові гіганти. Наприклад, компанія Amazon анонсувала запуск інструмента AWS Customer Carbon Footprint Tool. Це рішення допоможе компаніям звітувати про свої ініціативи у галузі сталого розвитку та відстежувати вуглецевий слід.

Раніше лідери країн G20 підписали спільне комюніке за результатами переговорів. У ньому, зокрема, є зобов'язання значно скоротити викиди в атмосферу заради обмеження глобального потепління до рівня 1,5 градуса за Цельсієм.

Нещодавно Європейська комісія запропонувала впровадити кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди довкіллю. Так, може бути передбачене покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі.

Зверніть увагу! В Україні підрахували суму збитків від екологічних злочинів. За даними Державного бюро розслідувань, втрачено понад 404 мільйонів гривень.

Нагадаємо, українці запустили чат-бот SaveEcoBot, за допомогою якого можна повідомити про екологічні порушення безпосередньо зі смартфона. Скарга одразу надійде до Держекоінспекції.

Прибирання сміття, сортування й переробка відходів

2021-й рік чітко продемонстрував: екосвідомих громадян стає все більше. Варто згадати бодай Всесвітній день прибирання, який відбувся 18 вересня. Так, 311 тисячам українців вдалося зібрати понад 1 000 тонн сміття. Вражає, чи не так?

Ще одним красномовним доказом того, що починати завжди потрібно з себе, є вчинок одесита. Хлопець вирішив прибрати сміття та висадити замість нього квіти.

Насправді питання сортування сміття було і є надважливим на шляху до порятунку планети. Люди мають раз і назавжди усвідомити, що це – їхня відповідальність. Мало хто знає, однак сміття не лише загрожує довкіллю, а й здатне поширювати захворювання людей.

Важливо! Фахівці підрахували: щороку на сміттєзвалища України потрапляє 94% відходів. Натомість 5% переробляється, а 1% – спалюється.

Сортування сміття / Фото Pixabay

Українці активно борються із засміченням водойм. Так, у Харкові екоактивісти встановили інноваційний уловлювач сміття, який заповнився на 70% лише за 5 днів.

Вітчизняні компанії демонструють приклад екологічного, ефективного й прибуткового застосування використаних матеріалів. До прикладу, з перероблених пластикових пляшок виготовляють панелі, бандажну стрічку та тканину.

Серед інших вагомих ініціатив:

Збереження та висадка лісів

У 2021 році президент України Володимир Зеленський започаткував проєкт "Зелена країна". За 10 років планується збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. У межах ініціативи планують висадити 1 мільярд дерев за 3 роки.

Впродовж жовтня-листопада в Україні активно висаджували нові дерева. Масштабна екоакція "Створюємо ліси разом" охопила Черкащину, Полтавщину, Хмельниччину, Сумщину, Житомирщину, Львівщину та Волинь та інші куточки України. Крім того, у межах ініціативи "Висадження дерев мільйоном людей за добу" українцям вдалося встановити світовий рекорд: 1 313 338 учасників та 3 765 127 висаджених дерев.

Збереження лісів / Фото Pixabay

Світові лідери прагнуть покласти край вирубці лісів до 2030 року. Це рішення схвалили більше ніж 100 країн, де розташовано 85% світових лісів.

Важливо! За даними ООН, впродовж останніх 30 років на планеті зникло 420 мільйонів гектарів лісу. Для порівняння, ця цифра еквівалентна площі Індії.

Європейська комісія презентувала законопроєкт, який покликаний запобігти імпорту до ЄС товарів, пов'язаних із вирубуванням лісів. Норми документа передбачається поширити на імпортерів сої, яловичини, пальмової олії, деревини, какао та кави, а також деяких похідних продуктів, включно зі шкірою, шоколадом та меблями. Закон мають намір ухвалити до 2023 року.

Зменшення використання пластику й одноразових продуктів

Мабуть, одним із найвагоміших нововведень в Україні, що викликало безліч суперечок, стала заборона на безплатне розповсюдження тонких пластикових пакетів. Експерти запевняють, що це – нормальна європейська практика. За недотримання правил каратимуть штрафами – від 1 700 до 3 400 гривень за перше порушення, а згодом – від 3 400 до 8 500 гривень.

Екологічні пакети / Фото Pixabay

Крім того, посадовці, світові експерти та представники бізнесу впродовж останніх років шукають шляхи зменшення використання пластику. Мовиться про різноманітні екологічні альтернативи (пакети з кукурудзяного крохмалю, "розчинні" пакети), заборони на використання пластикових пакувань тощо.

Екосвідома мода

Індустрія моди робить вагомий внесок у кліматичні зміни. Тож сьогодні представники галузі активно демонструють та втілюють свою позицію щодо захисту довкілля. Молоді та всесвітньовідомі бренди відмовляються від хутра, виготовляють одяг з перероблених матеріалів, використовують екологічні барвники тощо.

Cтійка мода / Фото GQ

Так, популярний глянець Elle став першим виданням, яке припинить просувати хутро у редакційних та рекламних матеріалах по всьому світу. Компанія заявила, що проти жорстокого поводження з тваринами, тож "хутряний контент" на сторінках журналу більше не прийнятний.

Раніше від використання натурального хутра у своїх колекціях відмовилися Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, DKNY, Jean Paul Gaultier та Alexander McQueen.

Цікаве екорішення впроваджує й американський бренд одягу Ralph Lauren. Так, покупцям пропонують самостійно пофарбувати поло у бажаний колір прямо у магазині. Мета – скоротити використання хімікатів, води та енергії.

Великої популярності набуває взуття, придатне до переробки. До прикладу, бренд Allbirds випускає "екологічно чисті" кросівки: підошва – із запатентованої піни низької щільності, устілки – з вовни мериноса, шнурки – із перероблених пластикових пляшок.

Своєю чергою, у листопаді Стелла Маккартні представила експозицію "Майбутнє моди". Дизайнерка продемонструвала веганські футбольні бутси, бавовну, що відновлюється, та екологічно чисту віскозу.

Цього року український денім-бренд KSENIASCHNAIDER нагородили міжнародною премією Vegan Fashion Award 2021. Екосвідомі дизайнери отримали відзнаку PETA (організації, яка бореться за права тварин) у номінації "Найкращий джинсовий стиль" за апсайкл-джинси, виготовлені з текстильних відходів. Зауважимо, бренд популярний і за межами України, його речі представлені у понад 70 магазинах світу.

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Резюмуючи

Безперечно, аби вберегти людство від екологічної катастрофи необхідно докласти дуже багато зусиль. Однак 2021 рік показав, що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, світові лідери переходять від слів до дій, а люди усвідомлюють свій вплив на довкіллю й намагаються покращити ситуацію.