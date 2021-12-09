У Дніпрі нагородили екосвідомих громадян

9 грудня 2021 , 10:18
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Джерело:

міська рада Дніпра

У місті Дніпро нагородили містян, які дбають про природу, екологію, сміттєпереробку й впровадження "зелених" технологій. Нагородження відбулося в межах ініціативи "Dnipro Green Hope 2021 – відзнака екосвідомих дніпрян".

Як розповіла співзасновниця освітньої програми "Екосвідомість Дніпра" Ганна Жихарєва-Толстік, для нагородження навіть підібрали зелену доріжку, вона символізує початок екосвідомого шляху.

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Dnipro Green Hope 2021

Схожий захід у Дніпрі відбувся вперше. Екосвідомих дніпрян відзначали за сімома номінаціями:

  • Refuse – відмова від зайвого,
  • Recycle – переробка,
  • Reuse – повторне використання,
  • Regreenery – озеленення,
  • Recreation – зміна мислення,
  • Renovation – зелені інновації,
  • Regeneration – біорізноманіття.

Під час заходу департамент екологічної політики Дніпровської міської ради відзвітував про виконану роботу у 2021 році.

Ми провели багато різноманітних заходів. Важливо, що це відкритий діалог між дніпрянами та міською владою. Нам щось пропонують, ми допомагаємо у реалізації, і головне, що ми спільно працюємо над однією метою – зробити Дніпро більш екосвідомим,
– наголосив директор департаменту екополітики міськради Олег Семенко.

Церемонія нагородження екосвідомих дніпрян: дивіться фото

До слова, переглянути повний список номінантів можна за посиланням на сайті Дніпровської міськради.

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Автор: Василь Денисюк