У Франції заборонили пластикову упаковку для фруктів та овочів

У Франці припинять використовувати пластик для пакування низки фруктів та овочів. Відповідна заборона набула чинності з 1 січня 2022 року.

Про рішення йшлося давно, однак воно сподобалося далеко не усім. Найбільше занепокоєння новий закон викликав у представників пакувальної промисловості.

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Відповідно до нової постанови, у супермаркетах забороняється продаж фруктів та овочів у пластику. Підприємцям надають 6 місяців, аби використати наявний запас упаковки. Крім того, повне законодавство не застосовуватиметься до 2026 року, що дозволить фірмам адаптуватися.

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