Во Франции запретили пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Во Франции перестанут использовать пластик для упаковки ряда фруктов и овощей. Соответствующий запрет вступил в силу с 1 января 2022 года.

О решении речь шла давно, однако оно понравилось далеко не всем. Наибольшее беспокойство новый закон вызвал у представителей упаковочной промышленности.

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Согласно новому постановлению, в супермаркетах запрещается продажа фруктов и овощей в пластике. Предпринимателям предоставляют 6 месяцев, чтобы использовать имеющийся запас упаковки. Кроме того, полное законодательство не будет применяться до 2026 года, что позволит фирмам адаптироваться.

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