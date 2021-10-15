У Франції заборонять пластикову упаковку для фруктів та овочів: коли це станеться
Джерело:Government.fr
Уряд Франції прийняв рішення щодо припинення використання пластикової упаковки для фруктів та овочів. Заборона набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Під обмеження потрапляє пластикова тара для приблизно 30 видів фруктів та овочів. Очікується, що ініціатива забезпечить зменшення кількості пластикових упаковок на 1 мільярд щороку.
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Деталі
В Уряді Франції підкреслюють, що наразі 37% фруктів та овочів продають у пластиковій упаковці. Відтак влада прагне зменшити цей показник. Головна мета – мінімізація негативного впливу на довкілля.
Заборона діятиме для наступних позицій:
Овочі
Огірки, помідори, солодкий перець, редис, цибуля/цибуля порей, кабачки, баклажани, картопля, морква, ріпа, капуста/цвітна капуста, пастернак, коренеплоди, топінамбур.
Фрукти
Яблука, груші, банани, апельсини, клементини, ківі, мандарини, лимони, грейпфрути, сливи, дині, ананаси, манго, маракуя і хурма.
Особливі умови
Ця міра впроваджуватиметься поступово, тож виробники мають можливість вчасно віднайти альтернативні рішення. Водночас постає проблема – особливості зберігання продуктів. Відтак окремі фрукти та овочі дозволять продавати у традиційній упаковці до певного часу:
- салати, шпинат, ендивій, спаржу і гриби – до 31 грудня 2024 року;
- ребристі помідори, персики, нектарини – 30 червня 2023 року;
- малина, полуниця, смородина, а також сочевиця та соєві боби – до 30 червня 2026 року.