У французькій рекламі автокомпанії будуть змушені згадувати альтернативний екотранспорт

У Франції автовиробники будуть зобов'язані згадувати екологічні альтернативи у рекламі своїх машин. Новий закон набирає чинності з 1 березня 2022 року, а штраф за порушення сягатиме 50 000 євро.

Правило функціонуватиме подібно до просування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Так, компаніям дозволяється продавати свою продукцію, але при цьому необхідно включати застереження.

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Деталі

Нововведення поширюється на усі види реклами: в онлайн-ресурсах, друкованих матеріалах, на радіо або телебаченні. Автовиробники зможуть обрати одне з трьох тверджень:

пересувайтеся пішки або велосипедом на короткі дистанції;

розгляньте можливість спільного використання автомобілів;

користуйтеся громадським транспортом.

Нагадаємо, Франція зробила декілька кроків, спрямованих на скорочення викидів у транспортному секторі та підвищення енергоефективності. Мовиться про заборону продажу всіх бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року. Париж заявив, що досягне цієї мети до 2030 року, а також запропонував заборонити проїзд автомобілів до центру міста, створивши простір для велосипедистів та пішоходів.

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