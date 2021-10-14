Google заборонить рекламу контенту, що заперечує зміну клімату

Американська компанія Google заборонить просувати контент, який заперечує теорію про зміну клімату та причини цього явища. Обмеження також стосуватиметься й відеосервісу YouTube.

Як пояснили в компанії, заборона поширюватиметься на контент, який "суперечить усталеній у наукових колах думці про існування та причини зміни клімату".

Цікаво Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Нові обмеження

Також обмеження на просування стосуватиметься контенту, що суперечить думці про те, що на зміну клімату впливає діяльність людини та викиди парникових газів.

Американські ЗМІ переконані, що в такий спосіб компанія прагне позбавити тих, хто поширює інформацію, що йде врозріз із науковою думкою про зміну клімату, основного джерела доходів.

Представник Google повідомив, що компанія задіє "набір автоматизованих інструментів і людські ресурси для оцінки" контенту, який може підпадати під нові обмеження.

Google про зміни клімату: дивіться відео