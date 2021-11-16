Херсонців запрошують відвідати екофест Kherson Zero Waste

16 листопада 2021 , 19:10
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Джерело:

Херсонська міська рада

У суботу, 20 листопада, у Херсоні відбудеться екофестиваль Kherson Zero Waste. Головна мета – популяризувати відповідальне споживацтво та поводження з відходами.

Подія відбудеться у парку "Херсонська фортеця", поблизу колишнього "Лебединого озера". Фест стартує об 11:00 й триватиме до 15:00 години.

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Програма заходу

  • виступи експертів і гостей фесту;
  • розваги;
  • екопікнік та однойменний конкурс;
  • розіграш екопризів;
  • збір "екомрій" херсонців,
  • нагородження;
  • екозапальні ведучі.

Організатори фестивалю встановлять 5R-локації, що уособлюють 5 принципів моделі Zero Waste:

  1. Refuse – відмовся від зайвого;
  2. Reduce – скорочуй потрібне;
  3. Reuse – використовуй повторно;
  4. Recycle – переробляй;
  5. Rot – компостуй.

Крім того, розібратися з ідеями безсмітництва та відповідального споживання відвідувачам допоможуть ментори, представники місцевого екобізнесу та екомайстри. А перші 100 відвідувачів, які пройдуть квест "5 кроків Zero Waste", отримають екопризи.

У межах фесту також започаткують адвокаційну екокампанію. Так, збиратимуть підписи містян на підтримку петиції з приєднання Херсону до міжнародної програми Zero Waste Cities.

Важливо! Організатори нагадують про необхідність враховувати карантинні вимоги "червоної зони". Вони закликають брати з собою індивідуальні засоби захисту та дотримуватися соціальної дистанції.

Довідка

Екофест Kherson Zero Waste проводиться коаліцією #Екофрендлі_Я (ГО "Глобальний погляд", ГО "Імпульс Херсонщини", ГО "Екологічні новини", БТ "Центр суспільних програм") за підтримки програми "Академія громадського активізму". Вона виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Інтерньюз Україна за підтримки проєкту USAID "Демократичне врядування у Східній Україні".

Автор: Катерина Сердюк