Кабмін підтримав заборону на звільнення вагітних жінок

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Мінекономіки про заборону на звільнення вагітних жінок. Відповідний законопроєкт направлять на розгляд Верховної Ради.

Відповідне рішення схвалили на засіданні 2 листопада. Міністерство економіки пропонує прирівняти звільнення вагітних до дискримінації.

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Заборона звільнення вагітних

Ініціатива передбачає, що роботодавець офіційно не може звільнити жінку, яка вагітна або перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Звільнити її не можна й після повернення на роботу.

Українку зможуть звільнити, якщо причина її відсутності на роботі не пов'язана:

із вагітністю;

з годуванням малюка;

народження дитини.

Також якщо вагітній жінці необхідно пройти медобстеження, за нею має зберегтися середня зарплата.

Крім того, таким жінкам не можна працювати у нічні зміни. А роботодавці не мають права відмовляти їм у працевлаштуванні чи знижувати зарплату через вагітність.

Після свого рішення Кабмін направить відповідний законопроєкт про правове врегулювання праці окремих категорій громадян у Верховну Раду. Там його мають розглянути й схвалити у двох читаннях, перш ніж він набуде чинності.