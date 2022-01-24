Ви маєте переконати менеджера з найму, що компанії потрібні саме ви. Відтак зверніть увагу на основні навички, які роботодавці шукають у 2022 році.
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Так, у 2022 році роботодавці надають перевагу гнучкості. "Вони усвідомлюють, що цей новий світ віддаленої та гібридної роботи потребує людей, які можуть адаптуватися та хочуть навчатися", – сказав експерт з кар'єри LinkedIn Ендрю Маккаскілл в інтерв'ю CNBC Make It.
Нещодавно Експерт з кар'єри McCaskill and Monster Вікі Салемі розповів, що знадобиться претендентам у 2022 році.
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Надійність
Компані цінують надійних працівників. Експерт переконаний, що це ключова навичка, яку роботодавці очікують від своїх співробітників, тож важливо виділити це у резюме. Існує безліч показників, що свідчать про надійність:
- ви чітко дотримуєтеся термінів виконання завдань;
- ви можете бути самостійним і досягати цілей компанії;
- ви керували важливим проєктом;
- ви своєчасно реагуєте на запити;
- ви не боїтеся проявляти ініціативу.
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Комунікація
Регулярна та чітка комунікація – те, що рекрутери шукають у кандидатах на роботу, особливо в умовах глобальної віддаленої або гібридної роботи. Ви маєте не просто додати цей пункт у резюме, а й продемонструвати свої комунікативні навички у дії. Ефективне спілкування може включати докладні питання під час зустрічей, надання зворотного зв'язку або проведення презентацій.
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Вирішення проблем
Пандемія COVID-19 навчила нас адаптовуватися та бути стійкими перед постійними змінами. Навички вирішення проблем стали необхідними у робочому середовищі, де спілкування та співпраця можуть відчуватися фрагментарними.
Роботодавцям потрібні люди, які швидко встають на ноги та вміють вирішувати конфлікти за допомогою унікальних рішень,
– каже Маккаскілл.
На співбесіді найкраще описати бодай одну ситуацію, коли ви взяли на себе ініціативу та вирішили проблему, використовуючи творчий підхід та критичне мислення. Можливо, ви успішно провели роботу з важким клієнтом, допомогли з нестачею персоналу або владнали технічне питання. Наведена історія має відповідати на такі питання:
- Якою була ситуація?
- Як ви впоралися з цим?
- Який був результат та вплив?