У Калуші стартував проєкт з утилізації скляних відходів
Джерело:Олег Кіндрацький у фейсбуці
У Калуші в межах проєкту "Sklyanka.lab – міні-лабораторія очищення Землі" школярі зможуть безпечно утилізувати скляні відходи. Екоакція проходить в Калуському ліцеї №2.
Акція проходить у межах проєкту "Sklyanka.lab – міні-лабораторія очищення Землі" в співпраці з міжнародним фондом "Відродження" та Європейським Союзом.
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Екоакція в Калуші
Почали екоакцію зі збору склотари у Калуському ліцеї №2. Учні приносять склотару та змагаються між собою у кількості зібраної вторсировини.
Клас, який принесе найбільше склотари, отримає 1 тисячу гривень на власні потреби, а п'ятірка перших у рейтингу за кілограм вторсировини отримають заохочувальні подарунки у вигляді продукції.
До пляшок є кілька вимог:
- вони повинні бути вимитими,
- сухими,
- не пошкодженими,
- без етикеток.
Екоакція зі збору склотари / Фото Олега Кіндрацького
Публікація Олега Кіндрацького:
Раді повідомити, що вже почали співпрацю з Міжнародний фонд "Відродження" та Європейським союзом у межах грантового проєкту "Sklyanka.lab – міні-лабораторія очищення Землі".
За фінансової підтримки фонду та Європейського союзу, разом з Mariana Dumenko почали еко акцію зі збору склотари у Калуський ліцей 2.
Клас, який принесе найбільше склотари, отримає 1 000 гривень на власні потреби! П'ятірка перших у рейтингу за кг склотари отримають заохочувальні подарунки у вигляді продукції!
Головні вимоги до пляшок:
- вимиті
- сухі
- не пошкодженні
- без етикеток
Такі ж екоакції плануємо провести ще у п‘ятьох ліцеях міста! Тому, якщо бажаєш, щоб твій ліцей взяв участь, пиши нам у месенджер!