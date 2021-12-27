Кілька чашок кави на день не допомагають: 9 порад, щоб подолати втому

Якщо ви відчуваєте себе млявим та сонливим, і випиваєте кілька чашок кави, аби почати щось робити та "дожити" до обіду, варто внести декілька змін у розпорядок дня.

Допоможуть підвищити свій рівень енергії та позитивно вплинути на багато аспектів здоров'я 9 корисних порад.

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Більше спати

Багато людей скорочують години сну через дедлайни або заради підготовки до іспиту. Недосипання може виснажувати рівень енергії. Людина, яка не виспалася, наступного дня може бути млявою, сварливою та втомленою.

Хоча різним людям може бути необхідна різна кількість сну, експерти зазвичай рекомендують спати не менш як 7 годин на ніч, щоб підвищити рівень енергії та підтримати загальне здоров'я.

Якщо у вас проблеми зі сном, встановіть графік сну, прийміть на ніч пінну ванну, почитайте книгу або послухайте розслаблюючу музику.

Зменшити стрес

Люди з напруженим життям зазвичай відчувають стрес, тривогу або перевантаження. Стрес може не тільки серйозно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, але він також тісно пов'язаний із втомою.

Подумайте, що найчастіше викликає у вас стрес або виснаження, і запитайте себе, чи можете ви прибрати це зі свого життя або хоча б зменшити його вплив? Серед потенційних причин стресу:

тиск, який супроводжується виконанням щоденних обов'язків на роботі, у школі, інституті чи вдома;

раптові стресові зміни в житті, як-от втрата роботи, розлучення або смерть близької людини;

хвороби, травми, наприклад, внаслідок ДТП, бойових дій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

У багатьох випадках неможливо повністю усунути джерела стресу зі свого життя. Однак, якщо ви зможете знизити його рівень, це може допомогти підвищити енергію.



Стрес може відчутно погіршити ваш сон / Фото New Harbinger Publications

Більше рухатися

Регулярні фізичні вправи важливі для зниження ризику хронічних захворювань, зокрема серця, діабету 2 типу та ожиріння. Дослідження показують, що збільшення фізичної активності також може протистояти втомі та підвищити рівень енергії.

Згідно з одним невеликим дослідженням, студенти, які брали участь у програмі бігу з низькою інтенсивністю 3 рази на тиждень протягом 1,5 місяця, почувалися більш енергійними та почали краще спати.

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Не курити

Якщо ви курите, спробуйте позбутися цієї звички. Куріння може негативно вплинути на багато аспектів здоров'я та підвищити ризик численних хронічних захворювань.

Токсини та смоли в димі впливають на легені, що з часом може зменшити кількість кисню, який транспортується по всьому тілу. І що, зрештою, призведе до відчуття втоми.

Обмежити алкоголь

Вживання алкоголю може мати седативний ефект і викликати сонливість і розслаблення. Багато людей помилково вважають, що випити спиртне на ніч є ефективним способом швидше заснути. Однак регулярне вживання алкоголю перед сном може навпаки погіршити його якість.

Спиртне також може діяти як сечогінний засіб, тобто збільшує вироблення сечі, і замість спокійного сну ви будете всю ніч бігати в туалет.



Відмова від алкоголю покращить ваш сон / Фото WhiteSands Treatment Center

Дотримуватися поживної дієти

Якщо ви постійно відчуваєте себе втомленим, млявим і відчуваєте низьку енергію, зміна харчових звичок може бути корисною.

Вибір повноцінних, поживних продуктів може забезпечити організм вітамінами та мінералами, необхідними для найкращого функціонування.

А вживання великої кількості обробленої їжі з високим вмістом цукру та жиру може негативно вплинути як на рівень енергії, так і на загальне здоров'я.

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Обмежити споживання цукру

Коли ви відчуваєте втому, вам зазвичай хочеться чогось солоденького. Однак, хоча цукор може дати короткочасний заряд енергії, але він дуже швидко закінчується, і ви можете відчувати себе більш втомленим, ніж раніше.

Це пояснюється тим, що солодкі продукти спричиняють різкий стрибок рівня цукру в крові, і організм виділяє велику кількість інсуліну для транспортування цукру з кровотоку до клітин.

Якщо ви дуже любите солодке, спробуйте замінити продукти з високим вмістом цукру на свіжі ягоди та сушені фрукти.

Пити більше води

Вживання достатньої кількості води надзвичайно важливо для кількох аспектів здоров'я. Зокрема, зневоднення може мати величезний вплив на роботу мозку, настрій, рівень енергії тощо.

Одне невелике дослідження показало, що гостре зневоднення значно посилило відчуття втоми та погіршення м’язової працездатності у спортсменів.



Пийте більше води, щоб покращити сон / Фото Ecobud

Спілкуватися з людьми

Соціальні зв'язки надзвичайно важливі для підтримки здоров'я. Насправді, соціальна ізоляція може викликати поганий настрій і втому, особливо з віком.

Деякі дослідження навіть показують, що посилення соціальної підтримки може бути пов'язане з покращенням фізичного та психічного здоров'я в літніх людей.

Якщо ви відчуваєте втому та пригнічений настрій, може бути корисно спробувати поспілкуватися з друзями, стати волонтером або знайти нове хобі, яке вас розважить.