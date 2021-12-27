Помогут повысить свой уровень энергии и положительно повлиять на многие аспекты здоровья 9 полезных советов.

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Больше спать

Многие люди сокращают часы сна из-за дедлайнов или ради подготовки к экзамену. Недосыпка может истощать уровень энергии. Невыспавшийся человек на следующий день может быть вялым, сварливым и уставшим.

Хотя разным людям может потребоваться разное количество сна, эксперты обычно рекомендуют спать не менее 7 часов в ночь, чтобы повысить уровень энергии и поддержать общее здоровье.

Если у вас есть проблемы со сном, установите график сна, примите на ночь пенную ванну, почитайте книгу или послушайте расслабляющую музыку.

Уменьшить стресс

Люди с напряженной жизнью обычно испытывают стресс, тревогу или перегрузку. Стресс может не только серьезно повлиять на физическое и психическое здоровье, но также тесно связан с усталостью.

Подумайте, что чаще всего вызывает у вас стресс или истощение, и спросите себя, можете ли вы убрать это из своей жизни или хотя бы снизить его влияние? Среди потенциальных причин стресса:

давление, сопровождаемое исполнением ежедневных обязанностей на работе, в школе, институте или дома;

внезапные стрессовые изменения в жизни, такие как потеря работы, развод или смерть близкого человека;

болезни, травмы, например, в результате ДТП, боевых действий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Во многих случаях невозможно полностью устранить источники стресса из своей жизни. Однако если вы сможете снизить его уровень, это может помочь повысить энергию.



Стресс может ощутимо усугубить ваш сон / Фото New Harbinger Publications

Больше двигаться

Регулярные физические упражнения важны для снижения риска хронических заболеваний, в частности, сердца, диабета 2 типа и ожирения. Исследования показывают, что увеличение физической активности может противостоять усталости и повысить уровень энергии.

Согласно одному небольшому исследованию, студенты, участвовавшие в программе бега с низкой интенсивностью 3 раза в неделю в течение 1,5 месяца, чувствовали себя более энергичными и стали спать лучше.

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Не курить

Если вы курите, попробуйте избавиться от этой привычки. Курение может негативно отразиться на многих аспектах здоровья и повысить риск многочисленных хронических заболеваний.

Токсины и смолы в дыме влияют на легкие, что со временем может уменьшить количество кислорода, транспортируемого по всему телу. И что, наконец, приведет к ощущению усталости.

Ограничить алкоголь

Употребление алкоголя может иметь седативный эффект и вызвать сонливость и расслабление. Многие ошибочно полагают, что выпить спиртное на ночь является эффективным способом быстрее заснуть. Однако регулярное употребление алкоголя перед сном может наоборот ухудшить его качество.

Спиртное также может действовать как мочегонное средство, то есть увеличивает выработку мочи, и вместо спокойного сна вы будете всю ночь бегать в туалет.



Отказ от алкоголя улучшит ваш сон / Фото WhiteSands Treatment Center

Соблюдать питательную диету

Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, безжизненным и чувствуете низкую энергию, изменение пищевых привычек может быть полезным.

Выбор полноценных питательных продуктов может обеспечить организм витаминами и минералами, необходимыми для наилучшего функционирования.

А употребление большого количества обработанной пищи с высоким содержанием сахара и жира может негативно отразиться как на уровне энергии, так и на общем здоровье.

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Ограничить потребление сахара

Когда вы чувствуете усталость, вам обычно хочется чего-нибудь сладенького. Однако, хотя сахар может дать кратковременный заряд энергии, но он очень быстро заканчивается, и вы можете чувствовать себя более уставшим, чем раньше.

Это объясняется тем, что сладкие продукты приводят к резкому скачку уровня сахара в крови, и организм выделяет большое количество инсулина для транспортировки сахара из кровотока в клетки.

Если вы любите сладкое, попробуйте заменить продукты с высоким содержанием сахара на свежие ягоды и сушеные фрукты.

Пить больше воды

Употребление достаточного количества воды очень важно для нескольких аспектов здоровья. В частности, обезвоживание может оказать огромное влияние на работу мозга, настроение, уровень энергии и так далее.

Одно небольшое исследование показало, что острое обезвоживание значительно усилило чувство усталости и ухудшение мышечной работоспособности у спортсменов.



Пейте больше воды, чтобы улучшить сон / Фото Ecobud

Общаться с людьми

Социальные связи очень важны для поддержания здоровья. На самом деле, социальная изоляция может вызвать плохое настроение и усталость, особенно с возрастом.

Некоторые исследования даже показывают, что усиление социальной поддержки может быть связано с улучшением физического и психического здоровья у пожилых людей.

Если вы чувствуете усталость и удрученное настроение, может быть полезно попробовать пообщаться с друзьями, стать волонтером или найти новое хобби, которое вас развлечет.