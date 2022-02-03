У Києві розпочинають благодійний збір книг: чому це важливо

Киян запрошують долучитися до благодійного збору книг для людей старшого віку. Кожен охочий може підтримати тих, хто справді цього потребує.

Акцію запускає книгарня "Сяйво книги" за підтримки КП "Міський магазин". Зібрану літературу передадуть мешканцям Київського геріатричного пансіонату та благодійного фонду "Будинок Милосердя "Віфезда".

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Як долучитися до акції

Відвідувачам книгарні пропонують передати книгу нужденним до 28 лютого. З підбором видань допоможуть продавці-консультанти. Це має бути корисна та приємна література, яка тішитиме старших людей. Організатори зауважують, що у межах акції на весь чек надається знижка у розмірі 10%.

Ми хочемо дарувати турботу за допомогою книги,

– діляться автори ініціативи.

Про заклади

Київський геріатричний пансіонат – соціально-медична установа для постійного проживання громадян літнього віку, ветеранів війни та праці, людей, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

"Будинок Милосердя "Віфезда" – місце, де проживають люди старшого віку, постраждалі від бойовиків на Сході України та ті, хто потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

Повний текст публікації КП "Міський магазин":

Ви всі разом показали, що допомогти та радувати тих, хто так потребує любові та піклування просто і кожен може долучитися до створення хоч і маленького, але такого потрібного дива.

Ми хочемо продовжувати та по можливості дарувати турботу за допомогою книги.

Тому за ініціативи та сприяння керівництва КП "Міський магазин" Аман Моламов з 31 січня по 28 лютого пропонуємо усім відвідувачам "Сяйва книги" долучитися до акції збору книг для людей літнього віку з Київський геріатричний пансіонат та Благодійного Фонду "Будинок Милосердя "Віфезда".

Беручи участь в акції, на покупку книг надається знижка 10% на весь ваш чек.

Київський геріатричний пансіонат є стаціонарною соціально-медичною установою для постійного проживання громадян літнього віку, ветеранів війни та праці, людей, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

"Будинок Милосердя "Віфезда" розташований у місті Дружківка, у ньому проживають люди старшого віку та ті, хто потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Більшість мешканців будинку милосердя постраждалі від бойовиків на Сході України, чиї оселі були зруйновані або чиї документи були втрачені.

Наші продавці-консультанти підкажуть та допоможуть підібрати саме ту літературу, що стане корисною та буде радувати людей довгий час.