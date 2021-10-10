У Києві стартує курс з медіаграмотності: чому це важливо
Джерело:КМДА
У Києві запускають онлайн-курс "Школа інформаційного простору". До участі запрошують молодь, яка бажає опанувати медіаграмотність.
Організатор – Київський молодіжний центр. Розробники курсу переконані, що медійна грамотність є надзвичайно важливою для усіх та кожного. Отримані знання допоможуть молоді свідомо споживати інформацію.
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Ми живемо у такий час, коли стає все важче розбиратися в шаленому потоці інформації й відрізняти достовірну інформацію від фейкової,
– сказала кураторка проєкту в Київському молодіжному центрі Яна Горбачевська.
Деталі
Курс стартує 11 жовтні й триватиме до 15 жовтня. У межах занять учасники зможуть:
- дізнатися максимум корисної інформації про роботу медіа та діджитал-комунікації;
- навчитися розпізнавати фейки, орієнтуватися у мас-медійних маніпуляціях та реагувати на можливі загрози в кіберпросторі;
- ознайомитися з базовими PR-технологіями та дізнатися, як влаштований світ реклами, і як потрібно запускати рекламу на різних платформах.
Програма
Курс "Школа інформаційного простору" складатиметься з 3 частин:
- Вступ. Безпека у кіберпросторі;
- Що таке медіа та як вони працюють;
- PR-технології та реклама: лайфхаки на кожен день.
Спікери
Своїми знаннями та досвідом ділитимуться провідні фахівці України:
- Ксенія Ляпіна – журналістка, співзасновниця інтернет-видання "Сало написало", редакторка головного сайту одного з українських телеканалів;
- Діана Нахутіна – соціолог-маркетолог, ексголова комісії з питань соціально-правового захисту Молодіжної ради Дніпра;
- Анастасія Глущенко – голова комітету з маркетингу та розвитку бізнесу Асоціації адвокатів України, засновниця Агентства стратегічного маркетингу Stasy Passion.