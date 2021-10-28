У Київській області планують побудувати 6 сміттєпереробних заводів
28 жовтня 2021 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:Київська обласна рада
На Київщині мають намір побудувати шість сміттєпереробних заводів. Попередньо, проєкт реалізують у Бородянці, Баришівці, Фастові, Сквирі, Миронівці та селі Ясногородка.
Про це йдеться у додатку до рішення про затвердження Схеми планування території Київської області.
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Деталі
Зазначається, що у перспективі планують будувати комплекси з переробки відходів. Так, майбутні заводи зводитимуть на базі сортувальних станцій. Крім того, якщо відстань між локацією, де збираються відходи, та місцем, де їх переробляють, перевищує 20 кілометрів – передбачається будівництво перевантажувальних станцій.Станом на сьогодні в області сортувальні станції функціонують у: Переяславі-Хмельницькому, Білій Церкві, Обухові, в селах Фурси, Глибоке, Підгірці та під Погребами.