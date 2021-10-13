Коли Україна розпочне переробляти власні відходи: думка експертів

Сьогодні надзвичайно важливо популяризувати свідоме поводження з відходами та раціональне використання ресурсів природи. Так, в Україні відбулася панельна онлайн-дискусія "Українська екологічна agenda", в межах якої обговорили план переходу до циркулярної економіки.

Організатор заходу – ГО "Беззайве". До обговорення долучилися екоактивісти, підприємці та представники влади.

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Чому це важливо

Якщо людство нехтуватиме утилізацією відходів – ми можемо опинитися на межі екологічної катастрофи. Сміття, що накопичується на звалищах, завдає нищівної шкоди екосистемам. Наведемо деякі яскраві приклади:

Щодня у світі використовується близько 3 мільйонів захисних масок. Вони розпадаються на дрібні частинки, потрапляють у водойми та шкодять навколишньому середовищу.

Старе взуття необхідно правильно утилізовувати. Річ у тім, що воно виготовлене з багатьох різних матеріалів, відтак може розкладатися до 100 років.

Надзвичайно важливо здавати на переробку вживану техніку – у її складі містяться небезпечні речовини, які забруднюють довкілля. Натомість велику кількість деталей можна використати повторно.

Сміття з України купують європейські країни для подальшої переробки. Тобто цей процес є прибутковим. Тоді чому Україна не може на цьому заробляти сама?,

– відзначила народна депутатка України Марія Мезенцева.

Що може зробити кожен

Відтак одне з ключових завдань українського парламенту – фінальне прийняття законопроєкту №2207 "Про управління відходами".

Для того, щоб перейти до циркулярної моделі економіки, необхідно:

змінити культуру споживання; формувати нові екозвички, зокрема – популяризувати сортування та утилізацію сміття; стати екосвідомими – не лише користувачам, а й виробникам;

"Принцип свідомого споживання – вже давно не тренд, а стійкий запит від суспільства", – підкреслила засновниця ГО "Беззайве" Яна Червінська.