З користю для довкілля: у Львові можна здати новорічні ялинки на переробку

Львів'янам пропонують здати новорічні ялинки на переробку. Так, у місті працюватимуть 6 мобільних пунктів прийому.

Зауважують, що спеціальні локації працюватимуть лише два дні. Крім того, в окремі дні містяни можуть залишити дерева біля сміттєвих контейнерів, а також самостійно привезти їх до компостувальної станції.

Цікаво У Києві з'явилися нові пункти прийому ялинок на переробку: адреси локацій

Адреси локацій

Викидати ялинки на сміттєзвалища – це неекологічно! Дерева, принесені львів'янами у спеціально відведені локації, перероблятимуть на добриво. Вони слугуватимуть вторсировиною, відтак принесуть користь довкіллю.

Мобільні пункти прийому працюватимуть 15 січня та 5 лютого. Графік роботи – з 11:00 до 15:00. Здати ялинки можна за такими адресами:

вулиця Замарстинівська, 167а;

вулиця В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");

вулиця Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");

проспект Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");

вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Мешканці Львова також можуть:

щоденно здати ялинки на утилізацію за адресою: вулиця Замарстинівська, 167а (ЛКП "Зелений Львів");

залишити дерева біля сміттєвого контейнера у ніч з 22 на 23 січня та в ніч з 29 на 30 січня;

самостійно привезти ялинку на компостувальну станцію: вулиця Пластова, 13.

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