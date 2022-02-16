Коштом благодійників: у Миколаєві відкрилася студія звукозапису для молоді

У Миколаєві відкрили студію звукозапису для молоді Inspire Records. Реалізувати ідею вдалося завдяки благодійникам.

Студія запрацювала на базі сучасного молодіжного центру Inspire. Це унікальний простір, де юне покоління може займатися творчістю та розвиватися.

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Що відомо

Новітній майданчик відкрили у лютому 2021 року. Зауважимо, що відкриттям центру та студії завдячують небайдужим людям. Активну підтримку забезпечили містяни – представники бізнесу та громадськості.

В Inspire молодь активно займається різними видами танців, стретчінгом та воркаутом. Відтепер юні таланти зможуть розвиватися у музичному напрямку.

"Центр розвивається. Приємно бачити, що молодь, яка тут збирається, займається творчістю і працює над собою. Упевнений, що з появою студії звукозапису, сюди прийде ще більше талановитих хлопців і дівчат", – зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Студія звукозапису Inspire Records / Фото Миколаївської міської ради