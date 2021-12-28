Пряна рукола, соковиті помідори чері, ніжна слабосолена сьомга і легке похрумкування кунжуту – такий ансамбль насолодить рецептори будь-якого гурмана. Про те, як самому засолити сьомгу, ми вже розповідали раніше.

До слова Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's

Інгредієнти:

200 грамів філе слабосоленої сьомги,

200 грамів помідорів черрі,

100 грамів пармезану,

пучок руколи,

3 столові ложки оливкової олії,

1 столова ложка бальзамічного оцту,

1 столова ложка кунжуту.

Спосіб приготування:

Рукколу та помідори чері вимити й обсушити. Помідори розрізати навпіл або на 4 частини залежно від їхньої величини. Філе слабосоленої сьомги очистити від шкіри та нарізати невеликими шматочками. Кунжут трохи обсмажити на сухій сковороді. Пармезан натерти, висипати на гарячу сковороду та розплавити. На блюдо для сервірування укласти подушку з руколи, поверх неї викласти шматочки сьомги і помідори, заправити оливковою олією, збризкати бальзамічним оцтом і притрусити кунжутом. Охолоджений і підсохлий пармезан зняти зі сковороди і розкришити поверх готового салату.

Цікаво! Овочевий набір можна розширити додаванням болгарського перцю та маринованої цибулі, а замість руколи можете використовувати крес-салат або айсберг.