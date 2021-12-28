Пряна рукола, соковиті помідори чері, ніжна слабосолена сьомга і легке похрумкування кунжуту – такий ансамбль насолодить рецептори будь-якого гурмана. Про те, як самому засолити сьомгу, ми вже розповідали раніше.
До слова Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's
Інгредієнти:
- 200 грамів філе слабосоленої сьомги,
- 200 грамів помідорів черрі,
- 100 грамів пармезану,
- пучок руколи,
- 3 столові ложки оливкової олії,
- 1 столова ложка бальзамічного оцту,
- 1 столова ложка кунжуту.
Спосіб приготування:
- Рукколу та помідори чері вимити й обсушити. Помідори розрізати навпіл або на 4 частини залежно від їхньої величини.
- Філе слабосоленої сьомги очистити від шкіри та нарізати невеликими шматочками.
- Кунжут трохи обсмажити на сухій сковороді.
- Пармезан натерти, висипати на гарячу сковороду та розплавити.
- На блюдо для сервірування укласти подушку з руколи, поверх неї викласти шматочки сьомги і помідори, заправити оливковою олією, збризкати бальзамічним оцтом і притрусити кунжутом.
- Охолоджений і підсохлий пармезан зняти зі сковороди і розкришити поверх готового салату.