Лідери G20 схвалили спільний документ щодо зміни клімату
Джерело:заява G20
Лідери країн "Великої двадцятки" під час саміту в Римі 31 жовтня підписали спільне комюніке за результатами переговорів. Серед іншого в ньому є зобов'язання значно скоротити викиди в атмосферу заради обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.
У комюніке лідери "двадцятки" зазначають, що підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм значно безпечніше для клімату, ніж на 2 градуси.
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Домовленість G20
У комюніке лідери зобов'язалися надати національні плани щодо відновлення та стійкості екології. Вони мають виділити "амбітну частку фінансових ресурсів" на пом'якшення та адаптацію до зміни клімату, а також уникнення шкоди клімату й навколишньому середовищу.
Крім того, лідери G20 підтвердили зобов'язання щодо виділення 100 мільярдів доларів для допомоги країнам, що розвиваються, у сфері "кліматичного" фінансування.
Ми зобов'язуємось зменшити інтенсивність викидів як частину зусиль, спрямованих на пом'якшення наслідків в енергетичному секторі для виконання часових рамок, які відповідають Паризькій кліматичній угоді,
– вказано в документі.
Нездійснені сподівання
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після саміту написав у твітері, що покидає його з "нездійсненими сподіваннями". Втім, як він наголосив, вони досі не поховані, тож генсек покладає великі надії на саміт ООН у Глазго.
- Щодо нездійснених сподівань то тут можна виділити те, що в комюніке лідери "двадцятки" не дають чіткої відповіді щодо скорочення парникових випадів для досягнення потепління на рівні не більше як 1,5 градуса.
- Крім того, у комюніке немає й згадки про досягнення "чистого нуля" до 2050 року – це скорочення викидів парникових газів настільки, наскільки це можливо.