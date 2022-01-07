У Луцьку дошкільнят вчитимуть берегти довкілля

7 січня 2022 , 14:46
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Джерело:

"Волинські новини"

У Луцьку для дошкільнят проводитимуть просвітницькі заняття про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до навколишнього середовища. Відповідні заходи відбуватимуться безпосередньо у дитсадках міста.

Мета – підвищити обізнаність дітей про природну спадщину Луцька та сформувати їхню екологічну свідомість. Заняття проведуть у період із 1 квітня до 31 травня 2022 року.

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Що відомо

Передбачається, що у межах проєкту:

  • розроблять авторський сценарій у формі екологічної казки, що розповідатиме про водні та інші об'єкти природної спадщини Луцька, а також способи збереження природної спадщини, які доступні дітям;
  • погодять загальну концепцію, дизайн костюмів, декорацій та інтерактивної складової занять;
  • виготовлять костюми та декорації з логотипами програми;
  • проведуть інформаційно-просвітницькі заняття про об'єкти природної спадщини Луцька на відкритій території закладів дошкільної освіти міста.
Довідка: Спеціальні заняття про бережне ставлення до природи проводитимуть у рамках реалізації міжнародного грантового проєкту "Промоція і захист природної спадщини міських річок і прибережних територій Жешува і Луцька" Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020. 
Автор: Катерина Сердюк