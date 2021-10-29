Людство надто повільне, щоб стримати надмірне глобальне потепління, – доповідь

Жодна з галузей людського суспільства не адаптується досить швидко для виконання мети Паризької угоди щодо клімату – уникнути зростання температур вище за 1,5 градуса за Цельсієм.

Для виконання цієї мети протягом десятиліття необхідно скоротити наполовину викиди парникових газів, а до 2050 року звести їх до нуля. Про це мовиться в доповіді міжнародної групи Systems Change Lab.

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Людство надто повільно змінюється

Один із співавторів доповіді та представник Фонду Землі Келлі Левін наголосив, що людству потрібно по-справжньому постаратися в будь-якій галузі, трансформувати нашу енергетику, дієту, якої ми дотримуємося, те, як господарюємо на землі, ба більше – все одночасно.

У доповіді стверджується, що жодна з 40 проаналізованих галузей суспільства, включаючи енергетику, важку промисловість, сільське господарство, транспорт, фінанси, не змінюється так швидко, щоб утримати зростання світових температур – порівняно з доіндустріальною епохою – на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.

Однак у нинішніх умовах, відповідно до доповіді, потрібно вп'ятеро швидше скорочувати споживання вугілля, втричі – енергоспоживання будівель, і втричі швидше відновлювати прибережні водно-болотні угіддя.

Водночас у доповіді наголошують на зростанні обсягів електроенергії, одержуваних за рахунок сонячної та вітрової енергетики, на 15% щорічно протягом останніх п'яти років. При цьому відновлювана енергетика виявилася найефективнішою заміною вугілля у більшості районів планети.

Коротко про Паризьку угоду

Це угода в межах рамкової конвенції ООН зі зміни клімату від 2015 року. Головною ціллю є стримування темпів глобального потепління. Угода має на меті три завдання: