Укол пацієнтка отримала 10 січня у клініці в Сан-Антоніо. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Важливо Юному львів'янину збирають гроші на лікування перед трансплантацією

Що таке СМА Спінальна м'язова атрофія – захворювання, при якому відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку. Воно призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів, їх атрофії, і в підсумку – знерухомлення пацієнта. Нерідко діти з таким діагнозом помирають у перші роки життя.

Так, вони потребують препарату Zolgensma, який коштує шалених грошей – 2,3 мільйона доларів. Однак саме він здатний призупинити прогресування хвороби. Його необхідно зробити до того, як дитині виповниться 2 роки. Батьки дівчинки надзвичайно щасливі, адже Вікторія досягне цього віку вже 29 березня 2022 року. Збір коштів на лікування дівчинки охопив усю країну. На щастя, 4 листопада вдалося зібрати необхідну суму – 50 мільйонів гривень.

Вікторія Полюга отримала укол Zolgensma / Фото фейсбук спільноти "Врятуємо Вікторію Разом"

Звісно, родина усвідомлює, що попереду – непростий шлях. Однак це потужний крок та надія на порятунок.

Дякуємо Вам всім, що допомогли врятувати нашу донечку. Я завжди повторювала, що лише разом і з вашою підтримкою Вікторія буде здорова, і так воно є! Дива існують, але творять їх люди,

– розчулені батьки.

Повний текст публікації спільноти "Врятуємо Вікторію Разом":

Друзі! Нарешті настав той довгоочікуваний момент, до якого ми так довго йшли. Вікторія отримала укол Золгенсма.

У нас дивні відчуття, ми досі не віримо. Але у нас з'явилася впевненість в завтрашньому дні.

Почався новий етап нашого життя.

Ми знаємо, що попереду нас чекає ще багато роботи. Ми готові до цього.

Дякуємо Вам всім, що допомогли врятувати нашу донечку. Я завжди повторювала, що лише разом і з вашою підтримкою Вікторія буде здорова, і так воно є!

Дива існують, але творять їх люди