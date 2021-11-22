Майже 70% людей навіть не знають, на чому їздять електромобілі, – дослідження

З року в рік люди все частіше купують електромобілі з різних причин: хтось банально хоче зекономити, а дехто в такий спосіб намагається зменшити свій вплив на довкілля. Та, як з'ясувалося, більшість людей навіть поняття не мають, що таке електромобіль.

Найчастіше опитані відповідали не про електроенергію. Серед відповідей були бензин, дизель і навіть газ.

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Люди не розуміють електрокарів

Так, з опитаних лише 34% відповіли правильно. Усі решта 66% переконані, що електромобілі пересуваються на традиційному пальному.

Людей навіть не бентежить те, що в слові "електрокар" є частинка "електро". Вони впевнені, що там десь все ж таки ховається традиційний двигун внутрішнього згоряння.



Результати опитування про електрокари / Графіка Carcoops