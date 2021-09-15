McDonald's відкриє в Україні ресторани в новому несподіваному форматі

Мережа McDonald's планує випробувати в Україні новий формат ресторанів. Відтепер заклади будуть не лише у великих містах, а й просто серед траси.

Наразі це абсолютно новий для мережі сегмент, але його планують розвивати. Про це в інтерв'ю виданню розповів директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.

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Коли McDonald's буде на трасах

Стефурак зауважив, що в останні роки дороги в Україні активно оновлюються. Втім, наголошує: дороги це не лише про швидкість, а й про комфорт.

Сподіваюся, вже наступного року побачимо заклади безпосередньо на трасах. Ми бачимо ріст внутрішнього туризму, сподіваємося на відновлення зовнішнього. Кількість транспорту, що проїжджає у тому чи іншому напрямку, вже достатня,

– переконаний директор з розвитку McDonald's Ukraine.

Він переконаний, що вже навіть сьогодні в Україні є дороги й автостради, які абсолютно готові для того, щоб у них інвестувати та отримати нормальний термін окупності.

Якими будуть заклади на трасах

Наразі мережа McDonald's розглядає два можливі формати для своїх нових ресторанів. У першому ресторан McDonald's є складовою автозаправного комплексу, а в другому – цілого хабу, де крім ресторану та АЗС, є й інші інфраструктурні об'єкти.

Метою є не один McDonald's, а синергія різних видів бізнесу або сервісу, затребуваного тими, хто подорожує,

– пояснив Віталій Стефурак.

До слова McDonald's відкриє нові ресторани ще в трьох обласних центрах України

Резюмуючи, він зазначив, що переговори з мережами АЗС вже розпочали, та запевнив, що жодної ексклюзивності тут немає, а для мережі McDonald's є лише 3 головні критерії: локація, локація, локація.

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