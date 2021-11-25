Містечко у Бельгії платитиме школярам, які добиратимуться до школи пішки або велосипедом

Місто Генк, що на сході Бельгії, пропонує учням фінансові заохочення за екологічний шлях до школи. Так, скористатися пропозицією можуть школярі, які вирішили дістатися навчального закладу пішки або велосипедом

Однак виплати будуть віртуальними. На них учні зможуть придбати абонементи у бібліотеки, спортивні гуртки або басейн.

Варте уваги Довкілля у захваті: як МакДональдз дарує нове життя використаним стаканчикам

Деталі

Нова ініціатива заохочуватиме дітей та батьків обирати більш екологічні поїздки на роботу. Очікується, що вона дозволить значно скоротити шкідливі викиди у довкілля, спричинені транспортними засобами. Крім того, проєкт популяризуватиме здоровий спосіб життя серед молоді.

Як це працюватиме

Так, місцева влада створила спеціальну платформу Buck-е. Процес відбуватиметься таким чином:

школа подає заявку на участь у програмі;

батьки реєструються та отримують датчик, який пізніше прикріплюється до рюкзака дитини;

датчик відстежує відстань, яку дитина подолала пішки або велосипедом, однак – не відстежує місцеперебування;

спеціальний сканер реєструє дані із пристрою;

залежно від відстані, школярі отримуватимуть віртуальні монети;

ними учні зможуть розраховуватися за товари та послуги у точках, які зареєстровані на платформі – їх ретельно відбиратимуть та контролюватимуть фахівці, аби гарантувати дітям користь та безпеку від покупок;

програма також дозволить переглядати власні викиди вуглецю.

Адміністрація міста сподівається, що таке рішення справді прищеплюватиме людям відповідальне ставлення до довкілля. Звичайно, подібні ініціативи не здатні докорінно змінити ситуацію, адже вони – не глобальні. Однак кожен локальний екопроєкт робить невеликий внесок у вагому справу: запобігти екологічній катастрофі, на межі якої ми стоїмо сьогодні.