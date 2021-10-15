Наскільки українці підтримують тренд розумного споживання: опитування

Опитування показало, що все більше українців починають підтримувати тренд розумного споживання. Так, більшість громадян економлять електроенергію та воду, а ще майже половина готують їжу в потрібній кількості так, аби не було залишків.

Також у топ-3 практик з розумного споживання серед українців потрапила передача непотрібних речей тим, хто цього потребує. Втім, у деяких питаннях, як-от сортування сміття, статистика доволі невтішна.

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Українці підтримують тренд розумного споживання:

економлять електроенергію та воду – 57%,

готують їжу у потрібній кількості, без залишків – 48%,

віддають непотрібні речі тим, хто цього потребує – 40%,

відмовляються від імпульсивних покупок – 36%,

купують речі, що вже були у використанні (б/у) – 34%,

сортують сміття – 29%,

дотримуються принципу upcycling – повторне використання старих речей – 19%,

обирають екологічні товари – 11%

обирають товари з екологічним пакуванням, що не шкодить навколишньому середовищу – 10%,

дотримуються принципу zero-waste – без відходів – 7%,

використовують екологічний транспорт – 6%,

не використовують пластикові пакети – 6%,

користуються сервісами з шерінгу товарів – 2%,

не дотримуються жодної з вищенаведених практик – 4%,

важко відповісти – 8%.

Як українці дотримуються принципу розумного споживання / Інфографіка Gradus

Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку протягом 28 – 29 вересня 2021 року. Всього опитали 1 000 респондентів.Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18 – 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.