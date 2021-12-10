Не купуємо, а створюємо самі: як з непотрібних речей зробити з дітками цікаві іграшки

Існує безліч способів перетворити мотлох на гарні чи стильні речі. Серед них – дитячі іграшки та листівки з пляшок, коробок та багатьох інших, здавалося б, непортібних речей.

Іграшки можуть робити батьки як самостійно, так і разом зі своєю дитиною, адже вони зовсім нескладні.

Цікаво Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's

"Меблі" з коробки

З непотрібних коробок роблять безліч іграшок для дітей. Додатково можна використовувати будь-які канцелярські дрібнички: шматочки тканини, кольоровий та обгортковий папір, фольгу, бісер, блискітки, фарби, олівці, кольоровий скотч, пір'я тощо.

Наприклад, в іграшковий будинок можна зробити ліжечко, де можна було б класти ляльок. Для цього потрібно вирізати з картонної коробки необхідні деталі та закріпити їх рідким клеєм.

До того ж за допомогою паличок від льодяників, варто спробувати зробити дворівневе ліжко. Вирізати не один комплект деталей, а два, й закріпити їх між собою. Східці пропонуємо зробити з паличок від морозива, як на фото.



Іграшкове ліжко / Фото Fabalabse

Які іграшки можна зробити з картону:

лялькові будиночки та замки;

автомобілі, літаки, ракети;

ляльки;

меблі та предмети інтер'єру;

новорічні прикраси;

декорації для лялькового театру;

розвиваючі ігри;

об'ємні конструктори;

телефони та багато інших.

Равлик з ґудзиків



Іграшка з ґудзиків / Фото Handmade Base

Для виготовлення виробу потрібні:

листок щільного картону;

дріт;

старий CD-диск

пласкі ґудзики;

клей ПВА;

двосторонній скотч.

Спочатку треба вирізати фігуру з картону, яка буде тілом равлика, довжиною до 10 сантиметрів. Тоді двостороннім скотчем зафіксувати диск на цю фігурку.



Як зробити равлика з непотрібних ґудзиків / Фото Handmade Base

За допомогою клею ПВА прикріпити ґудзики до диска. Тоді зробити ріжки з дроту й прикріпити їх на голову равлика.

Підставка-іграшка з пляшок мийних засобів

Якщо вдома є безліч коробок від шампунів чи гелів варто зробити гарну підставку для олівців. Вона буде не лише канцелярським предметом, а й цікавою іграшкою.

Для виробу тре взяти пляшку, ножиці, клей та кольоровий папір. Спершу треба зняти етикетку, помити й посушити пляшку. Тоді зрізати вершечок, як на фото. Згодом вирізати з кольорового паперу очі, рот і руки персонажа й наклеїти їх на коробку.



Підставка для олівців з коробки від шампуню / Фото Tohome

Черепаха з пляшки та кухонної тканини



Чеперашки-іграшки для дітей / Фото KROKOTAK

Основою для створення черепашки є пластикова пляшка 1,5 літра та кухонна ганчірка. Допоміжні матеріали: голка й нитка, ручка, ножиці та копійки чи інше наповнення.

Спочатку необхідно відрізати дно пляшки й покласти на кухонну тканину. Тоді намалювати коло, як вказано на малюнку. Згодом – голову, ноги і хвіст. Вирізати готову фігуру.

Як створити черепашку з непотрібних речей / Фото KROKOTAK

За допомогою голки з ниткою закріпити дно пластикової пляшки до тіла черепахи. Опісля –зробити отвір для монет. Намалювати очі, рот і хвіст.

Ялинка з обкладинок

Обкладинок від старих зошитів удома знайдеться чимало. З них можна зробити гарну новорічну листівку. Знадобиться: щільний папір для основи, обкладинки від зошитів, клей ПВА, двосторонній скотч, ручка або фломастер, прикраси.

Спочатку треба порізати кольорові обкладинки на рівні смужки. Тоді скрутити їх у трубочку й заклеїти. Готові елементи прикрипити на папір щільно одне до одного за допомогою двостороннього скотчу. Прикрасити на свій погляд.



Листівка з обкладинок / Колаж 24 каналу