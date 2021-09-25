Не лише смачно, а й красиво: 10 найяскравіших ресторанів McDonald's

Часто в архітекторів прокидаються "божевільні" ідеї, які в підсумку перетворюються у щось фантастичне. Так буває і з ресторанами – коли потрапиш в один з таких, то навіть, здавалося б, банальний прийом їжі перетворюється на відвідування справжньої казки.

Сьогодні ми розповімо вам про десятку найяскравіших ресторанів McDonald's з усього світу.

До слова Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Ліцзян, Китай

Прогулюючись старим містом Ліцзян, Китай, можна просто не помітити цей Макдональдс. Він майже бездоганно поєднується з іншими будівлями, включеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут відвідувачі можуть ознайомитися з традиційною архітектурою Нахі, вигадливими кам'яними мостами над річками та горами на відстані, перш ніж поласувати улюбленим Біг-маком.



Ресторан McDonald's у Ліцзяні / Фото Shutterstock

Розвелл, штат Нью-Мексико, США

На противагу ресторану з Ліцзяну, виконаному в традиційному китайському стилі – сучасний заклад у Розвеллі. Цей ресторан дещо схожий на НЛО, яке, здавалося б, готове полетіти в далекі космічні краї просто зараз.



Ресторан McDonald's у Розвеллі / Фото Shutterstock

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Таупо, Нова Зеландія

А ось хто справді готовий летіти хоч вже – так це ресторан McDonald's у новозеландському містечку Таупо. Адже організували його просто в салоні справжнього літака DC3.

Раніше літак перевозив пасажирів авіакомпанії South Pacific Airlines Нової Зеландії у 1960-их роках, а також роздмухував добрива для врожаю.



Ресторан McDonald's у Таупо / Фото Shutterstock

Даллас, штат Техас, США

А ще ресторан McDonald's може нагадувати зоопарк – як, наприклад, у Далласі. Хоча насправді зоопарк розташований зовсім поряд. Власне він і став натхненням для створення такого незвичного стилю закладу.

Усередині ресторану величезний слон зустрічає гостей, коли вони проходять через двері, жираф гризе листя одного з дерев, а на одній з будок видно гігантську змію.



Ресторан McDonald's у Далласі / Фото Flickr

Сан Пауло, Бразилія

Цей заклад привертає увагу вже своїм фасадом. Зокрема, картоплею фрі та Хеппі-міл. Втім, справжня краса відкривається всередині – це і люстра у формі Біг-маку, і золоті арки.

До слова, цей заклад став ювілейним – тисячним рестораном McDonald's у Бразилії. Він навіть має свою назву Méqui – це сленгове слово, яке вживають у португаломовній країні щодо McDonald's.



Ресторан McDonald's у Сан Пауло / Фото Shutterstock

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Батумі, Грузія

Бажаючи створити спокійний притулок у шумному світі довкола, грузинський архітектор Джордж Хмаладзе спроєктував цей футуристичний McDonald's, щоб протиставити його навколишній архітектурі.

Фантастичний ресторан розташований посеред ставка й має форму скляної кулі, що виринає з-під землі.



Ресторан McDonald's у Батумі / Фото Shutterstock

Лас-Вегас, штат Невада, США

Загалом у Лас-Вегасі розташовані понад 110 ресторанів McDonald's. Тож не дивно, що лише на Лас-Вегас-Стріп існує одразу 6 різних закладів.

Втім, найбільш відомим є саме цей заклад, а все через його гігантську золоту арку, що нависла над іншими закладами швидкого обслуговування.



Ресторан McDonald's у Лас-Вегасі / Фото Shutterstock

Асван, Єгипет

Розташований на березі Нілу в єгипетському місті Асван, цей ресторан McDonald's має неймовірний вид на знамениту річку. З великою кількістю відкритого простору на двох поверхах ви можете насолодитися гамбургером та картоплею фрі, милуючись навколишніми пейзажами.



Ресторан McDonald's у місті Асван / Фото Flickr

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Крістіансанн, Норвегія

А цей ресторан більше схожий на якусь урядову будівлю. Тут спокійно могло б розташовуватися якесь міністерство або, наприклад, будівля центробанку країни.

Що й не дивно, адже тут McDonald's розташований у колишній будівлі банку, на що одразу натякають великі двері. Втім, на жаль, вони не працюють. Але вхід є зовсім поряд.



Ресторан McDonald's у Крістіансанні / Фото Wikimedia

Париж, Франція

Серед історичних будівель разом з цим відділенням McDonald's розташовані вишукані ресторани та дизайнерські магазини на вулиці Сен-Лазар. Сповнений чарівності та характеру, він має стратегічне місце для залучення туристів, які зазвичай збираються в цей район за його історією та покупками.

Цей ресторан з химерно-яскравим фасадом одразу ж зачарує вас своїм виглядом.



Ресторан McDonald's у Парижі / Фото Shutterstock