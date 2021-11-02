Понад 100 країн припинять вирубку лісів до 2030 року

Світові лідери прагнуть покласти край вирубці лісів до 2030 року. Угода має вирішальне значення для досягнення загальної мети, що полягає в утриманні глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.

Спільна домовленість укладена в межах кліматичного саміту G20. У переворах взяли участь представники країн "Великої двадцятки".

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Уряд Великої Британії заявив, що ця обіцянка схвалена більш ніж 100 лідерами (США, Росія, Бразилія, Індонезія та інші), які представляють понад 85% світових лісів. Крім того, вона підкріплена майже 20 мільярдами доларів державного та приватного фінансування.

"Ліси підтримують спільноти, засоби для існування та продовольство, а також поглинають вуглець, який ми викидаємо в атмосферу. Вони необхідні для нашого виживання", – відзначив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За даними ООН , за останні 30 років на планеті зникло 420 мільйонів гектарів лісу. Для порівняння, ця цифра еквівалентна площі Індії.

На жаль, людство вже знищило половину всіх лісів на Землі. Натомість з'явилися сільськогосподарські угіддя, які провокують близько чверті усіх антропогенних викидів CO2.

Ініціативу Глазго розкритикував Грінпіс. Зазначається, що вона фактично дає зелене світло "ще одному десятиріччю вирубки лісів". Екоактивісти переконані, що ліси мають перебувати під контролем корінних народів та місцевих мешканців, адже саме вони оберігають екосистеми впродовж поколінь.